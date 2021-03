Blockchainkunst verkocht voor 69 miljoen dollar

'Everyday: the First 5.000 days.' Een collage van Beeple.

Een Amerikaanse kunstenaar heeft een digitaal kunstwerk bij Christie's voor bijna 70 miljoen dollar verkocht als een 'non-fungible token' (NFT), een blockchaintechnologie die een rage is geworden. Waarnemers zien een nieuwe kunstmarkt ontstaan, anderen blijven kritisch.

De 39-jarige Amerikaanse kunstenaar Beeple, Mike Winkelmann luidt zijn echte naam, liep tot voor kort niet in de schijnwerpers van de traditionele kunstwereld. Hij had al samengewerkt met grote merken als Coca-Cola, Nike en Louis Vuitton, en met muziekartiesten zoals Katy Perry en Childish Gambino. Op Instagram heeft hij 1,8 miljoen volgers. Maar donderdag werd Beeple plots een pak bekender. Hij zag zijn digitaal kunstwerk 'Everyday: the First 5.000 days' 69.346.250 dollar opbrengen. Daarmee zit hij in de top drie van de duurste levende kunstenaars, na Jeff Koons en David Hockney.

Winkelmann verkocht zijn werk als een non-fungible token (NFT). Zo'n NFT kan allerlei vormen aannemen, maar voor Beeple gaat het over digitale video of beeld, soms met een fysiek object erbij, geverifieerd met een digitale handtekening op een blockchain. Non-fungible wil zeggen dat het over een uniek digitaal stuk gaat. De blockchain is een systeem om gegevens vast te leggen zonder centrale autoriteit, waardoor het vervalsen zo goed als onmogelijk is.

Bij het veilinghuis Christie's liepen al twee weken onlinebiedingen binnen voor het werk van Winkelmann. Christie's aanvaardde voor het eerst zowel betalingen in de virtuele munt ether als in gewoon geld. Het werk is 21.069 pixels breed en 21.069 pixels lang, een collage van 5.000 beelden die Beeple in bijna 14 jaar maakte.

'Het werk gaat rechtstreeks van Beeple naar de koper, vergezeld van een unieke NFT versleuteld met de onvervalsbare handtekening van de kunstenaar en uniek geïdentificeerd op de blockchain. MakersPlace, een digitale marktplaats, heeft de NFT voor het werk uitgegeven', aldus Christie's.

De koper is Justin Sun, stichter van het platform Tron voor digitale munten. In 2019 deed hij een winnend bod van 4,57 miljoen dollar voor een lunch met de investeerder Warren Buffett.

Het werk leek tot op seconden voor het einde van de veiling voor minder dan 30 miljoen dollar te worden verkocht, maar op het laatste nippertje was er een regen van biedingen die de prijs naar meer dan 60 miljoen joeg, wat met commissies erbij op 69,3 miljoen dollar neerkomt.

Eind februari was het werk 'Crossroad' van Beeple, een video van tien seconden, op het gespecialiseerde platform Nifty Gateway doorverkocht voor 6,6 miljoen dollar, waarbij hij 10 procent opstreek. Het interessante van de NFT's is dat de kunstenaar een deel van de opbrengst blijft krijgen als latere bezitters het werk doorverkopen. Een animatie die Beeple eind oktober voor een symbolische dollar van de hand deed, werd onlangs voor 150.000 dollar gekocht.

NFT's zijn een rage. Jack Dorsey, de oprichter van het sociale netwerk Twitter, veilt zijn eerste tweet als een NFT. De prijs ervan stond eerder deze week op 2,5 miljoen dollar. De tweet blijft zichtbaar op Twitter, maar de eigenaar krijgt een digitaal certificaat dat voorzien is van een versleutelde handtekening en de metadata van het bericht.

Nogal wat waarnemers zien NFT's als een goede manier om digitale kunst uniek en authentiek te maken. Hierbij kan de kunstenaar met slimme contracten delen in latere winsten. Er zijn allerlei variaties mogelijk waarbij de eigenaar van een NFT extra voordelen krijgt.

Er is ook kritiek. Naar verluidt zijn er al NFT's gelanceerd op andermans werk zonder dat de maker daarvan op de hoogte is, laat staan toegestemd heeft. In dat opzicht is de tussenkomst van een veilinghuis wellicht een nuttige bescherming. De procedure is ook erg energie-intensief.