Brits parlement eist regulering Facebook

De conclusie is niet mals. De commissie stelt voor technologiebedrijven in een nieuw juridisch jasje te steken, waardoor ze wettelijk verantwoordelijk zouden worden voor de kwalijke content die gebruikers op het platform verspreiden.

'Minachting'

De redenering van Facebook-CEO Mark Zuckerberg is steevast dat Facebook slechts een platform is. Het is niet zijn bevoegdheid te bepalen wat kan en niet kan. Facebook is geen 'uitgever'. Het populaire sociale netwerk trok het aantal personeelsleden dat content controleerde op het platform de voorbije jaren flink op.