Britse opperrechters: 'Uber-chauffeurs zijn werknemers'

De Britse opperrechters deelden Uber vrijdag een finale slag uit. Zijn chauffeurs zijn werknemers, geen zelfstandigen.

Het Britse hooggerechtshof beslechtte vrijdag een al jarenlang lopend juridisch dispuut rond de mobiliteitsapp Uber. De centrale vraag was of Uber-chauffeurs, die via de Uber-app en het achterliggende algoritme gekoppeld worden aan passagiers, ook effectief voor Uber werken, dan wel of ze zelfstandigen zijn. De zaak was in 2016 aanhangig gemaakt door twee chauffeurs, James Farrar en Yaseen Aslam.

Uber verloor de zaak al tot drie keer toe bij lagere rechters, in 2016, 2017 en 2018. De Britse opperrechters bevestigden vrijdag wat die al eerder zeiden: Uber-chauffeurs zijn volgens hun vonnis wel degelijk werknemers en geen zelfstandigen. Ze hebben daarom recht op zaken zoals een minimumloon, betaalde vakantie en andere wettelijke bescherming voor werknemers. De beslissing van de Britse opperrechters werd unaniem genomen.

Jamie Heywood, Uber-manager voor Noord- en Oost-Europa reageerde aan de technologiesite The Verge dat het vonnis 'slechts een handvol chauffeurs betreft die in 2016 de Uber-app gebruikten'. Er zijn volgens hem sindsdien ook stappen gezet om chauffeurs beter te omkaderen, zoals met een gratis verzekering in geval van ziekte of blessures. Een speciaal tribunaal moet nu oordelen waar de 25 werknemers in kwestie recht op hebben, stelt Bloomberg.

Deeleconomie

De vraag is wat de impact op de hele deeleconomie is. In het Verenigd Koninkrijk werken naar schatting 4,7 miljoen mensen voor een 'app', bijvoorbeeld door het vervoeren van mensen (Uber) of maaltijden (Deliveroo), maar ook voor het uitvoeren van klusjes. De bedrijven zien zichzelf daarbij enkel als een koppelteken tussen vraag en aanbod, en zijn van oordeel dat ze geen mensen tewerkstellen. Dat scheelt hen een slok op de borrel.

De beslissing van het Britse hooggerechtshof zet dat model mogelijk op losse schroeven. Dat kan een opsteker zijn voor andere bedrijven die hun koeriers wel al als werknemers behandelen. Jitse Groen, de topman van de maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, stipte vrijdag in een open brief in de Britse zakenkrant Financial Times aan dat zijn bedrijf koeriers wel tewerkstelt, en dat model sinds de fusie met Just Eat ook in het VK uitrolde. Koeriers worden daarbij per uur betaald en zijn verzekerd.