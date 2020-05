Brugs bedrijf helpt videobeldienst Zoom lekken dichten

De scale-up Secure Code Warrior traint de duizend programmeurs van het Amerikaanse videobelbedrijf Zoom om veiliger code te schrijven.

Het vier jaar oude Secure Code Warrior is een van de succesverhalen onder Belgische digitale bedrijven. Eind vorig jaar overtuigden Pieter Danhieux en Matias Madou de bankreus Goldman Sachs, de netwerkgigant Cisco en de durfkapitalist Forgepoint om 43 miljoen euro in het bedrijf te pompen.

De twee studiegenoten bouwden een cloudplatform dat wereldwijd inmiddels meer dan 100.000 programmeurs traint in coderen zonder fouten. Secure Code Warrior bundelt zo de expertise voor 40 raamwerken en talen, van het oude Cobol over Java en .NET tot mobiele programmeertalen.

We helpen bedrijven fors te besparen. Een probleem oplossen in software die al in productie is, kost typisch 30 keer meer dan een probleem preventief oplossen. Matias Madou Medeoprichter Secure Code Warrior

Het realtime trainings- en testplatform is erg in trek, getuige de 170 grote bedrijven in 28 landen. Secure Code Warrior bedient ze met 150 medewerkers vanuit Brugge (17), Londen, Singapore, Sydney, Boston en Portland.

En het zijn niet van de minste: acht Australische grootbanken en in de VS de bankreus JPMorgan (in zijn eentje goed voor 20.000 programmeurs), een telecomgigant en twee kredietkaartbedrijven. ‘We helpen hun fors te besparen. Een probleem oplossen in software die al in productie is, kost typisch 30 keer meer dan een probleem preventief oplossen’, zegt medeoprichter Madou.

Slordigheden en fouten vermijden

Aan die mooie referenties voegt de Brugse wereldspeler nu Zoom toe, de videobeldienst die veelvuldig wordt gebruikt tijdens de coronacrisis - in die mate dat ‘zoomen’ een werkwoord is geworden. Maar het Amerikaanse bedrijf liep ook in de kijker met verschillende beveiligingsproblemen. Zo konden ongenode gasten in een vergadering ongepaste plaatjes delen met de deelnemers.

Zoom reageerde met een securityplan van 90 dagen om alle fouten en lekken te dichten. Het nam begin deze maand ook beveiligingsexpert Keybase over.

De deal met Zoom werd heel snel beklonken, in amper vier weken. Matias Madou Medeoprichter Secure Code Warrior

Secure Code Warrior is de volgende stap in Zooms security-offensief. Madou: ‘De deal werd heel snel beklonken, in amper vier weken. Ze zochten een oplossing om hun ontwikkelaars individueel te trainen om veilige code te schrijven.’ Met de hulp van het trainings- en testplatform zullen de Amerikanen voortaan ‘individuele slordigheden’ en andere fouten in de code vermijden.

Madou zegt dat Secure Code Warrior goed gepositioneerd is om in te spelen op telewerk (thuis en elders), dat door de coronacrisis een hoge vlucht neemt. ‘Bedrijven kunnen met ons platform hun ontwikkelaars trainen eender waar ze zich bevinden.’