Brusselse Collibra neemt Tsjechisch bedrijf over

Er is geen overnamebedrag bekend. Met de overname ziet Collibra ook zijn Europese aanwezigheid uitbreiden met een vestiging in Praag.

SQLdep werkt rond ‘data lineage’. Het helpt bedrijven om elk datapunt terug te brengen tot waar het vandaan komt en hoe het, over alle softwareontwikkeling heen, geëvolueerd is. Het visualiseert dat proces, wat het vertrouwen in de data an sich moet verhogen.