Brusselse dataspecialist haalt 11,5 miljoen euro op

Soda, een Brusselse specialist in het monitoren en verbeteren van data, haalt 11,5 miljoen euro op bij een groep durfkapitalisten geleid door het Europese Singular Ventures. Soda is gesticht door de techondernemers Maarten Masschelein (ex-Collibra) en Tom Baeyens.

In de groep financiers zitten ook de eerdere investeerders Point Nine Capital, Hummingbird Ventures, the DCF (Data Community Fund) en angel investors.

'We zijn actief in een nieuwe marktcategorie', legt CEO Masschelein uit. ‘Steeds meer ondernemingen en organisaties beseffen hoe waardevol data zijn, maar bij het verzamelen en gebruiken van die data gebeuren onvermijdelijk fouten. Soda wil helpen de fouten uit de datastromen te halen.’

Masschelein werkte zes jaar bij het Belgische databedrijf Collibra. 'Ik leerde er de markt kennen maar ook software as a service voor bedrijven te bouwen.' Bij software as a service wordt software als een online dienst aangeboden.

De software van Soda signaleert automatisch anomalieën in data maar laat gebruikers vooral toe samen te werken op data.

'Overal worden software en infrastructuur getest, dus waarom zouden we dezelfde principes niet toepassen voor data? De kwaliteit en de integriteit zijn telkens van wezenlijk belang', aldus Baeyens, de Chief Technology Officer (CTO) van Soda.

Samenwerkingsplatform

Het platform laat teams toe samen te werken om eerst en vooral te definiëren hoe kwaliteitsdata er moeten uitzien. Zo kan worden bepaald welke data precies nodig zijn of hoe vaak de informatie moet worden ververst. Door samenwerking, ook met niet-technische mensen, worden problemen opgelost vooraleer ze negatieve gevolgen hebben elders in de organisatie.

In en rond Brussel is er een goed ecosysteem in de datasector met heel wat lokaal talent. Maarten Masschelein CEO Soda

Soda wil met het opgehaalde geld de bruikbaarheid en schaalbaarheid van het platform verder ontwikkelen alsook een wereldwijde gemeenschap van gebruikers een duw in de rug geven. De software zal binnenkort ook beschikbaar zijn als open source, soft­ware waar­van de bron­co­de voor ie­der­een be­schik­baar en veranderbaar is.

Baeyens is een specialist in open source, met onder meer ervaring bij de Amerikaanse specialist in opensourcesoftware Red Hat.

Digitale transformatie

Bedrijven zoals Tesla en Uber zijn voorlopers in het gebruik van data. Bij Amazon komt 35 procent van de inkomsten van de automatisch gegenereerde aanbevelingen. 'Dat is allemaal datagedreven', stelt Masschelein vast.

Soda werkt nu met bedrijven uit allerlei sectoren voor wie datagebruik nu al cruciaal is, waaronder financiële diensten en online retail. 'Maar we hebben ook heel wat contacten met bedrijven die, gedreven door de pandemie, versneld door hun digitale transformatie gaan', aldus Masschelein. Bedrijven kunnen het platform gratis beginnen te gebruiken, en wanneer dat gebruik intenser wordt, hanteert Soda een licentiemodel op basis van het aantal gebruikers.

Award

De financieringsronde volgt op recente investeringen die werden geleid door het Europese Point Nine Capital ten belope van 2,6 miljoen euro. In 2018 won Soda de Innovative Starters Award van Innoviris, de Brusselse gewestelijke instelling voor onderzoek en innovatie. Aan de prijs was een bedrag verbonden van een half miljoen euro. 'De award betekende heel wat voor ons', zegt Masschelein.

'Bovendien heerst hier in Brussel een internationale mentaliteit, en dat stemt overeen met ons bedrijf, want wij willen de internationale marktleider zijn. In en rond Brussel is er een goed ecosysteem in de datasector met heel wat lokaal talent.'