CEO THEO Technologies: ‘Bij Netflix staan we bovenaan op de lijst'

Online video kent een explosieve groei. De Leuvense ondernemer Steven Tielemans staat klaar om mee te surfen op die golf. Wat begon uit frustratie, eindigde met een bedrijf op de radar van Netflix.

Streamde u tijdens het WK ook wel eens een match online? Dan kent u het fenomeen. Buren mét tv juichen tientallen seconden vooraleer u de goal ziet. Het is een probleem waar Steven Tielemans, de CEO van het Leuvense groeibedrijf THEO Technologies, wakker van ligt. Met THEOplayer ontwikkelde hij een populaire online videospeler.

50 Vlamingen to watch Op 8 september viert De Tijd zijn 50ste verjaardag. In plaats van terug te blikken, blikken we vooruit. Daarom vindt u in de speciale editie van de weekendkrant ook een lijst met 50 Vlamingen die de toekomst maken.

De techneut kwam in 2012 met de videospeler op de proppen uit pure frustratie dat video op het web afspelen toen nog zo moeilijk was. De missie van THEO zal hij tot in den treure herhalen: ‘We willen video zo efficiënt mogelijk tot bij de kijker krijgen, op elk toestel of platform.’

Dankzij die lokroep vonden al verscheidene grote namen hun weg naar de Leuvense Vaartkom, het nieuwe mekka in de Dijlestad voor creatieve bedrijven. Het gaat om de Amerikaanse nieuwszenders CNN en NBC, maar ook om de VRT en Telenet. Elke maand starten wereldwijd meer dan 1 miljard video’s dankzij de Leuvense software. Dat lijkt het begin. ‘We zijn nog relatief klein, maar wel wereldtop’, zegt Tielemans amper bescheiden.

Video explodeert online. Over drie jaar bestaat 80 procent van het online verkeer uit video. Muziek in uw oren?

Steven Tielemans: ‘Het is een enorm cijfer. Maar de industrie verandert razendsnel. De huidige technologie om online video af te spelen is compleet anders dan vijf jaar geleden. Wie toen YouTube-filmpjes afspeelde, kon ermee leven dat die moesten laden. Vandaag klikken mensen weg. De verwachtingen wijzigen continu. Over vijf jaar zijn de verwachtingen, en de technologie, weer anders.’

Welke technologie is er over vijf jaar?

Tielemans: ‘Het eindpunt is redelijk duidelijk. Iedereen kent de ervaring van tvkijken. Als we eerlijk zijn, zit online video nog niet op hetzelfde niveau. De kwaliteit is minder, de ervaring voor de kijker is niet dezelfde. Maar mensen verwachten dat ze online de best mogelijke kijkervaring hebben. Of ze nu live kijken, een serie herbekijken, thuis kijken via een vast netwerk of onderweg via mobiel internet.’

De kijker is wel afhankelijk van wat een mediabedrijf wil investeren in online.

Tielemans: ‘De consument bepaalt het tempo. Hadden mensen die online naar het WK voetbal keken dezelfde ervaring dan die via tv? Dat denk ik niet.’

30 vertraging Online video heeft een gemiddelde vertraging van 30 seconden tegenover tv.

Nee, zij zagen de goals soms veel later. Hoe kan dat?

Tielemans: ‘Online video heeft gemiddeld 30 seconden vertraging tegenover tv. Dat is eigen aan de opbouw van het internet en aan de distributie van beelden erover. Het internet bestaat uit geografisch verspreide distributienetwerken, waarlangs data snel naar een massa mensen kunnen. Er gaat één enkel videosignaal naar buiten, maar dankzij datacentra en netwerken krijgen wereldwijd honderdduizenden mensen toegang.’

‘In tegenstelling tot tv betekent dat vertraging. Digitale tv gaat over een netwerk dat volledig in handen is van één operator, bijvoorbeeld Proximus of Telenet. Die kan het signaal netjes van het datacentrum naar de huiskamer begeleiden. Netflix moet zijn data over publieke netwerken sturen. Dat is een netwerk dat het niet beheert en waarover ook andere trafiek gaat. We willen kijkers die afhankelijk zijn van een publiek netwerk dezelfde ervaring bieden als zij die kijken via de kabel.’

U knokt tegen seconden, zodat mijn buur de goal niet eerder ziet.

Tielemans: ‘Er mag niet meer vertraging zijn voor online video dan voor tv. Zelfs 10 seconden is te veel. Het is een van de grootste uitdagingen voor de komende vijf of tien jaar, omdat het zo’n grote impact op de kijkervaring heeft. En het kan. We stellen binnenkort nieuwe oplossingen voor, waarover ik nog niet veel kwijt kan. Maar het verschil tussen tv kijken en online kijken zal wegvallen.’

Krijgt u de industrie mee in uw strijd? Bij de lancering van de app van de streamingdienst VRT NU was er veel kritiek op de kwaliteit.

Tielemans: ‘De VRT is een klant voor onze weboplossing, niet voor haar apps. Over die specifieke case kan ik niet veel kwijt. De VRT werkt wel hard om de kijkervaring op haar apps te verbeteren. De afgelopen jaren vonden mediabedrijven dat online video iets extra was, boven op het lineaire aanbod. Nu groeit het besef dat online video fundamenteel is en recht heeft op dezelfde kwaliteit. Maar die inhaalbeweging gebeurt niet van vandaag op morgen.’

De markt groeit en de geesten zijn rijp. Nu nog enkel een goede marketingmachine uitbouwen?

Tielemans: ‘Er zijn twee kanten aan het verhaal. Met een relatief klein team hebben we vanuit België een topproduct op de markt gezet. Nu moeten we dat vermarkten. We zetten wereldwijd verkoopkantoren op. We zijn al actief in Europa, de VS en Latijns-Amerika. Later dit jaar volgt een kantoor in Azië.’

Lukt het om vanuit België op te schalen?

Ik had met een Porsche kunnen rijden, maar doe het nog altijd met een tweedehandsauto. Steven Tielemans CEO THEO Technologies

Tielemans: ‘Als technologiebedrijf is het een troef hier gevestigd te zijn. We kunnen hier makkelijker technologisch talent rekruteren dan in de VS. Elk jaar trekken we de betere computerwetenschappers van de KU Leuven aan. Daar begint het, met mensen die aan je product kunnen sleutelen. Andere landen hebben dan weer meer mensen die weten hoe je het commercieel of operationeel aanpakt. Dat is een pijnpunt in België. Nog niet veel mensen hebben een bedrijf opgeschaald op wereldvlak. Ze zijn er, maar het zijn altijd dezelfde namen. Dat is een manco.’

THEO Technologies heeft nooit kapitaal opgehaald en is onder de radar gebleven. Commercieel helpt dat niet.

Tielemans: ‘Het is in deze industrie redelijk uniek om geen kapitaal op te halen. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk. We hebben ons een tijdlang geen loon uitgekeerd en enkel aan de groei gedacht. Elke euro die binnenkomt, investeren we in het bedrijf. Ik had met een Porsche kunnen rijden, maar doe het nog altijd met een tweedehandswagen. Dat is voor mij ondernemerschap. Het gaat er niet om hoeveel miljoenen euro’s je ophaalt, wel hoe je je geld efficiënt investeert om te blijven groeien.’

Wat kiest u: bekend zijn in Vlaanderen of op de radar van Netflix staan?

Tielemans: ‘Dat laatste. Maar de grote bedrijven weten wie we zijn. Voor streamingtechnologie staan we bovenaan op het lijstje. Netflix, Google en Facebook kennen ons. Wij hebben daar contact mee. Maar die bedrijven verkiezen vaak een product intern te ontwikkelen. Ze kiezen minder snel voor een product van een ander.’

Netflix wordt steeds groter. Verkleint uw afzetmarkt niet door de macht van dat afgesloten platform?

Tielemans: ‘Netflix is geen concurrent. Het is voor veel mediabedrijven een stimulans om ook programma’s online aan te bieden. Daar zit de kans voor ons. Die bedrijven willen dezelfde ervaring als Netflix aanbieden. Daarvoor komen ze naar ons.’

Marion Debruyne tipt Steven Tielemans omdat diens THEOplayer maandelijks wereldwijd 1 miljard video’s laat draaien.

Zet Netflix de norm?

Tielemans: ‘Het is een voorbeeld van wat inzake kijkervaring kan. Het moedigt anderen aan te innoveren. Netflix lanceerde een tijd geleden de mogelijkheid afleveringen te downloaden, zodat je ze offline kan bekijken. Onze klanten zeggen dan meteen: dat willen wij ook. Dat is goed, want we hebben die technologie in huis.’

Online video kijken we op een scherm. Blijft dat zo? Laptops, tablets en smartphones zijn over hun hoogtepunt heen.

Tielemans: ‘We zijn dit bedrijf gestart met het idee een online videoplatform in de markt te zetten. Maar de technologie om video af te spelen in de internetbrowser volstond niet. Die browser had allerlei plugins nodig, zoals Flash of Silverlight. Dat werd een frustratie. We waren ervan overtuigd dat zoiets eenvoudiger moest kunnen. Dankzij die frustratie focusten we op iets heel concreet, het bouwen van een videospeler in HTML5. Die focus liet ons toe om op korte termijn met THEOplayer mee te spelen aan de wereldtop. Maar mensen willen op steeds meer toestellen en platformen naar video kijken. We moeten compatibel zien te blijven met alle toestellen waarmee mensen video streamen.’

Welke innovaties buiten de wereld van online video fascineren u het meest?

Tielemans: ‘Een duidelijke trend is die rond data. Je kan data over het kijkgedrag verzamelen om de kijkervaring te verfijnen. Er zijn data over wat de kijker doet met de content. Naar welke video’s kijken ze? Welke video’s kunnen we nog aanbevelen als hij al video A en B zag? Verder heb je ook de data over de kwaliteit van de kijkervaring. Hoe snel start een video?’

Kunt u ’s avonds nog normaal tv kijken? Of hebt u die niet meer?