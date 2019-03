Capricorn ambieert AI-fonds van 100 miljoen euro

Het investeringsvehikel rond Jos Peeters plant een apart fonds rond artificiële intelligentie, de technologie waarbij zelflerende algoritmen nieuwe inzichten puren uit data.

Het Leuvense durfkapitaalfonds Capricorn Venture Partners, dat het bekendst is van het beursgenoteerde vehikel Quest for Growth, gooit zich op investeringen in bedrijven die actief zijn in artificiële intelligentie (AI).

Capricorn-partner Katrin Geyskens maakte dat maandagochtend bekend op het AI 4 Belgium-evenement. Een groep van 40 experts presenteerde daar op vraag van Open VLD-ministers Alexander De Croo (voormalige minister voor Digitale Strategie) en Philippe De Backer (Digitale Strategie) een AI-strategie voor ons land.

Beginfase

Het 'Digital Growth Fund', zoals het fonds moet gaan heten, zou binnen enkele maanden operationeel moeten zijn. Capricorn hoopt het te laten uitgroeien tot een fonds van 100 miljoen euro. 'Daar zijn we nog lang niet', verduidelijkt Yves Vaneerdeweg, investeringsmanager bij Capricorn.

We zitten nog in de beginfase van de fondsenwerving en hebben met een beperkt aantal investeerders gesproken. Yves Vaneerdewegh Investeringsmanager Capricorn

'We zitten nog in de beginfase van de fondsenwerving en hebben met een beperkt aantal investeerders gesproken. We verwachten die fase in de loop van de komende maanden af te sluiten. Maar dan zullen we zeker nog niet aan ons doelwit van 100 miljoen euro zitten.'

Wie de potentiële investeerders zijn, valt dus nog af te wachten. Al maakt Vaneerdewegh wel duidelijk dat Quest for Growth, een van de vehikels van Capricorn, ook mee in het fonds zal investeren. 'Dat ligt volledig in lijn met de strategie die we volgen met Quest for Growth.'

Data

Het fonds zal focussen op bedrijven die actief zijn rond data-inzameling en daarbij zelflerende algoritmes inzetten om nieuwe inzichten uit die data te halen. Die algoritmen leren na verloop van tijd zelf bij, maar moeten eerst getraind worden met data. Dat maakt van data een cruciale grondstof voor artificiële intelligentie.

Het is niet altijd even duidelijk of bedrijven zich bezighouden met verregaande data-analyse dan wel met artificiële intelligentie. Begin maart publiceerde het Londense durfkapitaalfonds MMC Ventures nog een rapport waaruit bleek dat 40 procent van de 2.830 Europese AI-start-ups eigenlijk geen artificiële intelligentie toepassen.

De focus van het fonds zal ook breder zijn dan zuivere artificiële intelligentie, verduidelijkt Vaneerdewegh. 'Ook digital health, nieuwe technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zal een van de sectoren zijn waar we naar kijken.'

Voortborduren

Het fonds borduurt verder op eerdere investeringen van Capricorn. Een van de portfoliobedrijven van Capricorn is bijvoorbeeld Lindacare. De Leuvense start-up faciliteert de monitoring van hartpatiënten die met een pacemaker rondlopen, door de data van verschillende pacemakerproducenten in één dashboard te integreren. Dat vergemakkelijkt de monitoring door verpleegkundigen.

Jos Peeters, de durfkapitalist die Capricorn 25 jaar geleden opstartte, hintte al op een nieuw fonds in een gesprek met De Tijd. 'Als je vandaag over artificiële intelligentie hoort, heeft dat vaak te maken met nieuwe ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s of robotica en blockchain', stelde hij. 'Maar onze interesse gaat ruimer, computeralgoritmes zullen een steeds belangrijker rol spelen. We zijn ervan overtuigd dat de technologie op termijn in de meest uiteenlopende bedrijfssectoren doorbreekt.'

Collibra

Een ander initiatief aangekondigd op het AI 4 Belgium-evenement is de oprichting van een AI-onderzoekscentrum door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Collibra. Dat laatste bedrijf is actief rond databeheer en veroverde in januari de status van 'unicorn', een bedrijf met een waardering van meer dan 1 miljard dollar.