'Chatter-in-chief' laat kantoorstrijd aan giganten

De softwaregigant Salesforce is in gesprek om de zakelijkechatapp Slack over te nemen. Slack-CEO Stewart Butterfield laat de strijd met Microsoft zo aan een andere gigant.

'Een kleine gefocuste start-up die aanslaat bij de gebruiker heeft soms het voordeel tegenover de grote gevestigde waarde met allerlei activiteiten', zei Stewart Butterfield (47), stichter van de zakelijkechatapp Slack, in mei aan technologiesite The Verge. Een half jaar later laten die woorden zich anders lezen, nu het berichten regent dat de softwaregigant Salesforce op het punt staat Slack over te nemen. Het kleine gefocuste Slack heeft in de 'chat wars' dan misschien toch niet dat voordeel tegenover het grote Microsoft en zoekt zijn heil bij een andere moloch.

Voor Butterfield zou dat een nieuw hoofdstuk zijn in zijn kleurrijke carrière - even kleurrijk als het Slack-logo dat de 130.000 betalende klanten van zijn bedrijf vast erg goed kennen. Hij maakte de sprong van het kleine Canadese vissersdorp Lund naar het roerige San Francisco en slaagde er twee keer in het ultieme Silicon Valley-sprookje te beleven: falen met je initieel idee, maar met een succesvolle uitloper van dat gefaalde basisplan uiteindelijk langs de kassa passeren. De pivot, zoals dat heet in Silicon Valley-jargon.

Aanvankelijk was de chatapp vooral een speeltje voor programmeernerds, maar doorheen de jaren vond Slack ingang bij allerlei bedrijven.

De pivot die Butterfield in 2013 aankondigde, leidde in de technologiepers tot artikels die het einde van de bedrijfsmail voorspelden. Met zijn bedrijf Tiny Speck had hij zich in 2011 op online gaming gericht. De eigenlijke game - Glitch - werd niets, maar het flankerende berichtenkanaal dat het team had opgezet brak wel door. Tiny Speck werd Slack Technologies Inc en Slack was geboren. Aanvankelijk was de chatapp vooral een speeltje voor programmeernerds, maar doorheen de jaren vond Slack ingang bij allerlei bedrijven.

Dat gaming een broedplaats voor ideeën voor de bredere consumentenmarkt kan zijn, ondervond Butterfield meermaals in zijn carrière. Begin 2000 zette hij samen met zijn vrouw Caterina Fake Ludicorp op, dat het online spel 'Game Neverending' - dat werkelijk niet te winnen viel - ontwikkelde. Maar ook toen trok het zijproject om foto's met elkaar te delen - Flickr - de aandacht van de techgiganten met diepe zakken. Yahoo telde in 2005 35 miljoen dollar neer voor de fotodeelsite, al deemsterde Flickr daarna, mede wegens de opkomst van sociale netwerken, snel weg.

Slack is er de voorbije jaren wel in geslaagd een household name te worden. In juni vorig jaar was er een klepper van een beursgang: bij de intrede was het bedrijf 19,5 miljard dollar waard. De openingskoers die het toen neerzette, heeft het sindsdien echter niet meer aangetikt. Toen al was duidelijk dat Microsoft, met het softwarepakket Office de koning van de kantoorvloer, met Microsoft Teams de titel van 'WhatsApp of Messenger van de werkvloer' ambieerde. Zelfs tijdens de coronacrisis kan het Slack-aandeel amper profiteren van het vele online chatten.