'China moet twee generaties achterblijven in computerchips'

Een Amerikaanse veiligheidscommissie adviseert het Congres actie te ondernemen om te verhinderen dat China de VS voorbijsteekt in computerchips. Dat is van belang voor het Nederlandse ASML.

De National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) wordt voorgezeten door Eric Schmidt, de vroegere voorzitter van Google. In een rapport wordt aanbevolen een voorsprong te behouden in chiptechnologie tegenover China.

De uitrusting voor het maken van chips komt voor een deel van Amerikaanse bedrijven als Applied Materials en Lam Research Corp. Die ondernemingen zijn onderworpen aan Amerikaanse exportcontroles. Maar er komt ook belangrijke uitrusting van ASML Holding in Nederland en van Japanse bedrijven als Nikon Corp. en Canon Inc.

In het rapport wordt aanbevolen dat de VS zou 'coördineren' met die landen om een beleid te ontwikkelen van 'vermoedelijke weigering' voor exportvergunningen van geavanceerde chipfabricagetools voor China.

Onze belangrijkste beschermingsstrategie is sneller te werken dan de Chinese chipindustrie.

Twee generaties

Het rapport beveelt ook aan een bestaande regelgevingspraktijk te formaliseren om de halfgeleiderindustrie in China op een afstand te houden tot twee generaties achter de Verenigde Staten. Het rapport heeft het ook over maatregelen om de productie van halfgeleiders in Amerika te bevorderen na tientallen jaren van industriële verhuis naar Taiwan en Korea.

De voorstellen van de commissie ten belope van 35 miljard dollar voor subsidies en financiering voor chipfabrieken en onderzoek overlappen met 37 miljard dollar aan maatregelen in de chipindustrie die president Joe Biden vorige week beloofde te steunen.

De commissie roept ook op tot een investeringskrediet van 40 procent voor halfgeleiderapparatuur, waarvan ze zegt dat het de bouw van chipfabrieken in de Verenigde Staten zou stimuleren en ook de Amerikaanse producenten van uitrusting ten goede zou komen. 'Onze belangrijkste beschermingsstrategie is sneller te werken dan de Chinese chipindustrie', zegt een functionaris van de NSCAI.

Autonome wapens

Artificiële intelligentie en geavanceerde chips zijn van groot belang in gewapende conflicten. Het rapport zegt dat een wereldwijd verdrag tegen het ontwikkelen en uitrollen van autonome wapensystemen op dit moment niet in het belang is van de VS of van de internationale veiligheid.

Bij autonome wapensystemen wordt gedacht aan systemen die zonder menselijke tussenkomst tussenkomen op het slagveld. Volgens het rapport is er evenwel geen precieze definitie waardoor een verdrag problematisch is.

Zelfs al zou er zo'n definitie zijn, dan nog is het technisch niet haalbaar voor staten om aan te tonen of een specifiek wapensysteem autonoom is. Buitenlandse inspecteurs zouden dan verrassingsonderzoek moeten kunnen doen van de onderliggende code, maar dat soort informatie zouden staten niet willen vrijgeven.

Tot slot denken de experten dat verbintenissen door staten zoals Rusland of China loze beloftes zouden zijn. Ook is er een gevaar dat bondgenoten van de VS toch tot een verdrag zouden toetreden, terwijl de VS dat niet zouden doen, wat de militaire samenwerking in het bondgenootschap zou bemoeilijken.