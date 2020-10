‘Chinese Uber’ Didi Chuxing lonkt naar Hongkongse beurs

Didi Chuxing, de Chinese variant van de taxidienst Uber, wil volgend jaar naar de beurs van Hongkong tegen een waardering van ruim 60 miljard dollar. Dat vernam het persbureau Reuters van ingewijden.

Nu de coronacrisis in China grotendeels onder controle is en de Chinezen weer onbevreesd een taxi durven nemen, zet de grootste deeltaxidienst van het land vaart achter zijn groeiplannen. Volgens de bronnen van Reuters behoort een beursgang van Didi in de eerste jaarhelft van 2021 tot de mogelijkheden.

Het bedrijf zou aanvankelijk een notering in Wall Street op het oog hebben gehad, maar zou daarvan hebben afgezien door de Chinees-Amerikaanse spanningen.

Didi Chuxing, dat dagelijks meer dan 30 miljoen taxiritten verzorgt, telt de techreuzen Softbank, Alibaba en Tencent onder zijn aandeelhouders. Die zullen mogelijk een deel van hun aandelen verzilveren bij de geplande beursgang. Tegelijk zou Didi vers kapitaal willen ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Volgens bronnen bij het dossier zijn de eerste gesprekken met zakenbanken bezig. De komende maanden zou het bedrijf de banken kiezen die de beursintroductie in goede banen zullen leiden. Er zou gemikt worden op een waardering van meer dan 60 miljard Amerikaanse dollar. Didi werd acht jaar geleden opgericht en zou volgens de bronnen sinds enkele maanden structureel winstgevend zijn.

Fusie afgesprongen

Of de beoogde waardering realistisch is, zal moeten blijken. Bij de jongste grote kapitaalronde in 2017 werd Didi op 56 miljard dollar gewaardeerd. In private transacties zouden de aandelen vandaag echter tegen een veel lagere prijs worden verhandeld.

Volgens verschillende bronnen zouden de beursplannen van Didi in een stroomversnelling komen na een afgesprongen plan om te fuseren met zijn concurrent Meituan Dianping, een Chinees onlinedienstenplatform dat onder meer koerier- en taxidiensten aanbiedt. Beide bedrijven wilden daar geen commentaar over kwijt.

De beursplannen van Didi hebben ook belang voor het Amerikaanse Uber. Dat bedrijf verkocht in 2016 zijn Chinese activiteiten aan Didi in ruil voor een belang van 17,5 procent in het Chinese bedrijf, dat op zijn beurt 1 miljard dollar in Uber investeerde.