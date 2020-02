Chinese gezondheidscrisis treft ook Microsoft

Zelfs de grotendeels 'fabriekloze' softwarereus is niet immuun voor de gezondheidscrisis die China, 's werelds fabriek, lamgelegd heeft.

Na Apple blijkt ook een andere reus van de Amerikaanse technologiesector niet immuun voor het coronavirus, de van oorsprong Chinese gezondheidscrisis die intussen de wereld in zijn greep heeft. In een korte mededeling laat Microsoft weten dat de afdeling 'More Personal Computing' de omzetprognose - 10,75 à 11,15 miljard dollar - niet te zullen halen.