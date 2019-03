Chinese techgigant Xiaomi strijkt neer in de Benelux

De producten van de Chinese techreus Xiaomi zijn voortaan officieel verkrijgbaar in de Benelux. De technologiereus is vooral bekend van zijn smartphones en wearables, maar maakt ook laptops, slimme lampen en zelfs een elektrische step.

Xiaomi (spreek uit: shaw-mi) is bij het grote Belgische publiek vandaag even onbekend als het Chinese techbedrijf Huawei enkele jaren geleden. Maar dat zou snel kunnen veranderen. Het negen jaar oude bedrijf is wereldwijd al de grootste fabrikant van wearables, draagbare gadgets. Xiaomi haalde in dat marktsegment in het derde kwartaal van 2018 de Apple Watch in. Het deed dat onder meer met de Mi Band 3, een fitnesstracker die het voor 29,90 euro in de markt zette.

Die Mi Band 3 is een van de drie producten waarmee Xiaomi donderdag officieel de Beneluxmarkt betrad. De andere twee zijn de nieuwe smartphone Mi 9 (vanaf 449 euro) en de budgettelefoon Redmi Note 7. Die laatste biedt voor 199 euro onder meer een camera van 48 megapixels.

Nederland

Xiaomi kondigde tijdens een lanceringsevenement in Amsterdam de opening van enkele Nederlandse winkels en een eigen webshop aan, weliswaar zonder er concrete data op te plakken. België werd niet met naam genoemd, maar voor ons land zou de komende maanden dezelfde strategie op het programma staan, met mogelijk een eigen winkel in Antwerpen. De Xiaomi-producten zullen ook verkocht worden via onder meer de elektronicaketens Krëfel, Vanden Borre en Coolblue.

Sommige smartphones en wearables van Xiaomi waren wel al verkrijgbaar in Nederland en België via webshops die de toestellen uit het buitenland importeerden. Daardoor betaalde de consument vaak wat meer dan de officiële adviesprijs.

Opmars

Xiaomi is actief in tachtig landen en in veel van die markten is het merk aan een steile opmars bezig. Zo staat Xiaomi al in 29 landen in de top vijf van grootste smartphonefabrikanten. Dichter bij huis, in Spanje, Italië en Frankrijk, bekleedt het merk respectievelijk de derde, vierde en vijfde plek, hoewel het daar amper een jaar actief is. Voor de Lage Landen hopen de Chinezen op eenzelfde bliksemstart. Op het Beneluxkantoor in Amsterdam werken sinds deze week elf mensen.

Een goede prijs-kwaliteitsverhouding is het argument waar Xiaomi graag mee uitpakt om zich van de concurrentie te onderscheiden. Het bedrijf hanteert voor hardware een winstmarge onder 5 procent.