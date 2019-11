Chinese vleierij

De opmerkelijke grafiek van de dag: lobbyen bij Europa

Huawei, de Chinese producent van smartphones en netwerkapparatuur, gaf vorig jaar 2,8 miljoen euro uit aan lobbying bij de Europese instellingen. Dat las de nieuwssite Politico in het Europese transparantieregister, waarin bedrijven, sectororganisaties en ngo’s melden wat ze besteden aan lobbying.

Het Chinese bedrijf, wereldwijd de marktleider voor netwerkapparatuur en het nummer twee voor smartphones, duikt voor het eerst op in de top tien van bedrijven die het meest uitgeven aan lobbying bij de Europese instellingen. Het heeft 16 mensen in dienst die zich bewegen in het Europese machtscentrum.

Het gemelde bedrag is vermoedelijk een zware onderschatting van de inspanningen om het beleid te beïnvloeden. Al in 2018 zette Huawei bijvoorbeeld een cybersecuritycentrum in Brussel in de steigers. Daar ontvangt het journalisten, politici en andere ‘influencers’ om zijn activiteiten uit te leggen. Het opende in maart de deuren.