Cloud zet Microsoft op een wolk

Die groei komt in belangrijk mate van de cloud, waarbij bedrijven en consumenten niet langer betalen voor een duur softwarepakket maar via een abonnementsformule à la carte rekenkracht en opslagruimte inhuren. Met zijn cloudplatform Azure is Microsoft één van de giganten van de cloud. Over het voorbije kwartaal krikte de afdeling 'Intelligent Cloud' - grotendeels Azure - de omzet 27 procent op naar 11,9 miljard dollar. In clouddiensten scoorde Microsoft onlangs een grote overwinning tegen aartsrivaal Amazon.com, door bij het Pentagon een contract van 10 miljard dollar binnen te halen.