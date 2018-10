De CoBot is niet de meest geavanceerde robot ooit. Maar zijn makers hebben wel oog voor cruciale kwesties in het ontwerpen van kunstmatige intelligentie.

Wat er fascinerend aan is? Welnu, deze robot, die luistert naar de naam CoBot, heeft periodes van onzekerheid. De Cobot is zich ook bewust van zijn beperkingen en komt daarvoor uit. Dat alleen vind ik charmanter dan een hyperrealistische humanoïderobot die een perfectie voorwendt die hij hij/zij/het niet heeft.

CoBot was het onderwerp van een presentatie op de World Summit AI , een groot congres over artificiële intelligentie (AI) dat woensdag en donderdag plaatshad in Amsterdam. Professor Manuela Veloso, die haar academische job inruilde voor een bestaan als hoofd van de AI Research bij de Amerikaanse financiëledienstengroep JPMorgan, toonde er hoe CoBot autonoom rondrijdt en obstakels ontwijkt in de Carnegie Mellon-universiteit in Pittsburgh.