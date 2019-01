Collibra-CEO: 'Ik ben al bezig met hoe onze waarde naar 5 miljard kan'

De Brusselse technologiestart-up Collibra is de eerste Belgische 'unicorn'. CEO Felix Van de Maele ziet geen grenzen aan de groei.

Het Belgische landschap van groeibedrijven heeft een eerste 'unicorn' - een eenhoorn - gebaard. Dat is een bedrijf dat door opeenvolgende kapitaalrondes meer dan een miljard dollar waard is. Ze zijn erg zeldzaam, vandaar de benaming.

De miljardenwaardering komt er na een nieuwe kapitaalronde van 100 miljoen dollar, waarbij onder meer de investeringsarm van Google instapte. Collibra levert software aan bedrijven om de bergen data, van klanten en werknemers, te beheren en stroomlijnen.

Data is breed verspreid, in veel bedrijven en sectoren. Welke waarde leveren jullie?

Collibra Wat? Databeheer voor bedrijven Omvang? 450 werknemers nu, 650 tegen eind dit jaar (verspreid over Brussel, Parijs, Wroclaw, New York en Londen) Omzet? Mikt dit jaar op recurrente jaaromzet van 100 miljoen euro Winst? Niet bekend, maar kapitaalronde was 'niet nodig'

Van de Maele: 'Er is geen industrie waarin we nog niet actief zijn. Zo werken we samen met banken, farmabedrijven, retailers en een grote Amerikaanse autobouwer. De vraag is hoe we de data te gelde kunnen maken, die sensoren tijdens het productieproces genereren. De infrastructuur voor het genereren van data, zoals sensoren, maken we niet. Wij focussen op de menselijke processen. Er zijn zoveel mensen die data produceren en consumeren. Als je dat niet organiseert, is er chaos. Het Duitse SAP stroomlijnt de financiën en het operationele luik van bedrijven. Het Amerikaanse Salesforce stroomlijnt de verkoop. Collibra doet hetzelfde voor data.'

Collibra haalde begin vorig jaar 50 miljoen dollar op. Waarom zo snel opnieuw geld bijtanken?

Van de Maele: 'Geld moet je ophalen als je het niet nodig hebt. CapitalG, de investeringstak van Google, heeft ons zelf benaderd. Een samenwerking is op verschillende vlakken interessant. Ik kan nu mijn ingenieurs naar Silicon Valley sturen om hen dezelfde opleiding over zelflerende algoritmen te laten volgen als de Google-ingenieurs. Voor bedrijven die hun data opslaan in de clouddienst van Google, Google Cloud, kunnen we misschien meer doen. Dat moeten we bekijken. Maar we blijven evenzeer samenwerken met Azure en Amazon Web Services, de clouddiensten van Microsoft en Amazon.'

Wat kunnen zelflerende algoritmen betekenen voor databeheer?

Van de Maele: 'Het volume aan data bij bedrijven is enorm gegroeid. Je moet dat op een automatische manier in kaart brengen. Gaat het bijvoorbeeld om voornamen, namen of bankkaartgegevens? De toegang tot die data moet je zorgvuldig beheren, met respect voor de privacy en databescherming. Dat kan met artificiële intelligentie (AI). Maar data is altijd waardevoller dan de zelflerende algoritmen. Algoritmen zijn veelal publiek beschikbaar, data niet. Het beheer van de gegevens is om die reden belangrijk.'

In Europa traden vorig jaar nieuwe regels over databescherming in werking (GDPR). Deed dat de groei versnellen?

Van de Maele: 'Het had een redelijke impact. Bestaande klanten zetten ons ook in om in orde te zijn met de nieuwe regels. Maar sowieso groeide het besef dat aan data niet alleen waarde, maar ook een risico is verbonden. Het bewustzijn dat we die risico's moeten beheren, groeide niet alleen in Europa, ook in de VS. We staan nog maar aan het begin van die oefening.'

Wat is de volgende stap?

Van de Maele: 'We leggen altijd de lat hoger. Ik denk nu al na over hoe ik een bedrijf met een waardering van 3 of 5 miljard dollar kan bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen. We moeten onszelf continu heruitvinden. Nu we wat geld op de bank hebben staan, kunnen we kijken naar overnames. Die kunnen de ontwikkeling van onze producten versnellen. Maar tegelijk moeten we de ondersteuning voor bepaalde klanten blijven verzekeren. We werken met grote bedrijven, die hebben zekere verwachtingen.'

Zien jullie jezelf nog als een Belgisch bedrijf?