Collibra is eerste Belgische techstart-up met waardering boven 1 miljard

De Brusselse dataspecialist Collibra haalt 100 miljoen dollar op bij CapitalG, het investeringsfonds gelinkt aan Google, en bereikt als eerste Belgische techstart-up de mythische status van ‘unicorn’ – een start-up waardering boven 1 miljard dollar.

Het is een historische dag voor het Belgische landschap van groeibedrijven. Voor het eerst mag een Belgisch privaat groeibedrijf zich kronen tot ‘unicorn’. Die term is in de techwereld gangbaar voor bedrijven waarvan de waardering door opeenvolgende kapitaalrondes boven het miljard dollar klimt.

De Tijd interviewde Collibra-CEO Felix Van de Maele in september als nummer 1 van De Tijd 50, een lijst van 50 Vlaamse ondernemers die de toekomst maken.

De eer is weggelegd voor het Brusselse Collibra, een softwarebedrijf dat in 2008 in de schoot van de VUB werd opgericht door de Oostendenaar Felix Van de Maele. Collibra haalt 100 miljoen dollar op bij CapitalG. Dat is het investeringsfonds van Alphabet, de holding boven zoekgigant Google.

Ook bestaande aandeelhouders, zoals Iconiq Capital, doen weer mee. Iconiq is een fonds dat onder meer het geld van Facebookoprichter Mark Zuckerberg beheert. Bij Collibra werkten in september ongeveer 350 mensen. Tegen eind dit jaar moet dat naar 650.

Data

Collibra levert software aan bedrijven om de bergen aan data die ze bezitten, waaronder die van klanten en werknemers, te beheren en stroomlijnen doorheen de organisatie. Het levert die al aan 300 bedrijven wereldwijd in verschillende industrieën, zoals de financiële wereld en de gezondheidszorg.

De recurrente omzet op jaarbasis maakte vorig jaar een sprong van tachtig procent. Van de Maele hoopt nog dit jaar te komen tot een recurrente omzet op jaarbasis van 100 miljoen dollar.

AI

100 miljoen Kapitaalronde Collibra haalt 100 miljoen dollar op bij CapitalG, het investeringsfonds van Alphabet, de moederholding boven zoekgigant Google.

Bedrijven moeten in toenemende mate orde scheppen in data, onder meer als gevolg van regelgeving. In Europa schoten vorig jaar de nieuwe regels rond databescherming (GDPR) uit de startblokken, wat bedrijven verplichtte om huis te houden in hun datasets. Ook de financiële wereld moest in de nasleep van de financiële crisis haar datahuishouden op orde zetten. Alleen zo kon het beter rapporteren aan regelgevers.

De link met CapitalG, dat leunt op de expertise van Google zelf, moet Collibra ook toelaten om zwaarder in te zetten op artificiële intelligentie en zelflerende algoritmen. Om algoritmes te trainen, is het cruciaal om goede en betrouwbare data te hebben.