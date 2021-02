Collibra neemt softwarebouwer over die fouten in data vindt

De Brusselse dataspecialist haalde in april vorig jaar bij een financieringsronde een waardering van 2,3 miljard euro. Vorig jaar kwamen er meer dan honderd klanten bij. Het bedrijf werkt met bijna 500 wereldwijd actieve bedrijven, waaronder zeven van de tien grootste farmabedrijven. Het databedrijf is ook sterk vertegenwoordigd bij de grootste Amerikaanse banken en bij de grootste retailers. Het heeft kantoren in België, de VS, Australië, Tsjechië, Frankrijk, Polen en het VK.