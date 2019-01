Collibra-succes inspireert Belgische fintech in Parijs

Belgische fintechbedrijven streden gisteren in Parijs om aandacht op het Fintech Forum. Het succes van Collibra, de eerste Belgische miljardenstart-up, gaf een boost.

Pitchen in een voormalig beursgebouw. Altéir, de Franse fintechconsultant die het Paris Fintech Forum organiseert, weet hoe groeibedrijven te motiveren. In het Parijse Palais Brongniart streden een reeks - ook Belgische - fintechbedrijven om de aandacht van 2.600 deelnemers. Het Forum wint snel aan belang, blijkt uit de sprekerslijst. Gottfried Leibbrandt, de CEO van de betalingreus Swift, was er, minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) ook.

De sfeer onder de Belgische deelnemers was uitstekend. België telt sinds dinsdag een ‘unicorn’ - een groeibedrijf met een waardering van meer dan 1 miljard dollar - , een feit dat De Croo tijdens het slotpanel vermeldde. Het Brusselse groeibedrijf Collibra haalde 100 miljoen dollar op bij CapitalG, de investeringsarm van Google-moeder Alphabet, en werd zo meer dan 1 miljard dollar waard. Het beheerste de gesprekken in de delegatie van De Croo. Goed voor de zichtbaarheid, is de teneur.

Collibra

De kernactiviteit van Collibra lijkt nochtans ver af te staan van zuivere ‘fintech’, technologie voor de financiële wereld. Collibra helpt bedrijven de data in hun organisatie te beheren en te stroomlijnen. Het bedrijf heeft enkele grootbanken als klant. Toch is er een link tussen het succes van Collibra en de marktopportuniteiten voor de Belgische fintechbedrijven, vindt Wim De Waele. De Waele is een start-upveteraan: hij was tussen 2004 en 2015 CEO van de techincubator iMinds. Nu leidt hij de fintechincubator B-Hive.

De sterkte van ons land op het vlak van fintech ligt niet in oplossingen voor consumenten, wel voor bedrijven. Wim De Waele topman B-Hive

De sterkte van ons land op het vlak van fintech ligt niet in oplossingen voor consumenten, zei De Waele tijdens een evenement over vrouwen in de financiële wereld. Fintech’ers die de consument rechtstreeks benaderen (B2C), bieden bijvoorbeeld betaaloplossingen aan die in de plaats treden van het klassieke betaalverkeer. Daar staan de buurlanden verder in. Een voorbeeld is Nederland, dat veel te danken heeft aan zijn voorsprong in e-commerce. Die e-commercecultuur bracht de Nederlandse unicorn Adyen voort. Adyen verwerkt betalingen voor onder meer de videostreamingdienst Netflix en Facebook. Ook Berlijn en Londen staan verder.

B2B

Dat betekent niet dat België zijn rol niet kan spelen. Fintech Belgium, de koepelorganisatie, becijferde in oktober dat 68 procent van de Belgische fintechbedrijven focust op het leveren van software of diensten aan bedrijven. Ook in de gangen van het Palais Brongniart wordt de B2B-dominantie van de Belgische bedrijven duidelijk. De aanwezigheid van Swift en Euroclear in ons land, twee spelers die transacties in goede banen leiden, speelt daarin een rol. ‘België heeft een reputatie in marktinfrastructuur’, zei minister De Croo.

De regulering van de financiële sector onderstreept het belang van B2B-spelers. Dat bewijst Collibra. Het bedrijf geeft banken klaarheid over hun data, wat bijvoorbeeld de rapportering aan regulatoren vergemakkelijkt. Maar dat bewijst bijvoorbeeld ook het Frans-Belgische Emasphère. ‘We bundelen financiële data, zoals de resultatenrekening en de cashflow, maar ook operationele gegevens op een online platformen’, legt codirecteur Reginald Nobels uit. Het moet bedrijven helpen betere beslissingen, in real-time en met de juiste data, te nemen.