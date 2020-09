Concurrent TikTok trekt naar de beurs in HongKong

De Chinese videoapp Kuaishou, een directe concurrent van TikTok, wil met een beursgang in Hongkong zeker 5 miljard dollar ophalen.

Dat fluisteren ingewijden onder meer het persbureau Reuters en de Britse zakenkrant Financial Times in.

Het in Peking gevestigde Kuaishou werd negen jaar geleden opgericht en was jarenlang de populairste videoapp bij Chinezen. Maar die plek pakte Douyin, de Chinese versie van TikTok, het bedrijf onlangs af.

Douyin heeft 500 miljoen actieve gebruikers, tegen 430 miljoen van Kuaishou, becijferde het onderzoeksbureau CBNData in juni.

Dreigend verbod

Net als TikTok valt Douyin onder ByteDance. Dat Chinese concern wordt momenteel onder druk gezet in de VS om de Amerikaanse activiteiten van TikTok af te stoten. De Amerikaanse president Trump neemt wellicht de komende dagen een besluit over het lot van de populaire videoapp in de VS. Dat zeggen bronnen tegen de nieuwszender CNBC.

Naar verwachting nemen Oracle en Walmart gezamenlijk een belang van 20 procent in TikTok. Is de deal niet voor 20 september rond, dan verbiedt Trump TikTok in de VS.

Beurswaarde

De beursgang van Kuaishou in Hongkong moet in het eerste kwartaal van volgend jaar plaatsvinden. Daarmee zou de waarde van het bedrijf stijgen naar 50 miljard dollar.

Eerder overwoog Kuaishou, dat Tencent als aandeelhouder heeft, een beursnotering in de VS vanwege overzeese expansieplannen. Maar door de grote spanningen tussen de VS en China heeft de app besloten daarvan af te zien.

Wel heeft Kuaishou Bank of America en Morgan Stanley ingeschakeld om de IPO voor te bereiden, net als China Renaissance. De roadshow zou volgende maand beginnen.