Concurrentiebaas VS sluit splitsen van big tech niet uit

Het hoofd van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC), het orgaan dat waakt over een gezonde concurrentie, sluit niet uit dat hij grote techbedrijven zal opsplitsen door eerdere fusies ongedaan te maken.

De FTC voert momenteel een groot onderzoek om na te gaan de grote techbedrijven niet al te dominant zijn geworden en de concurrentie in hun sector belemmeren. Het onderzoek wordt geleid door FTC-voorzitter Joe Simons.

Hij verklaart dinsdag in een interview met Bloomberg dat het opbreken van een techbedrijf een uitdaging is, maar de juiste remedie zou kunnen zijn om dominante bedrijven in toom te houden en de concurrentie te herstellen. ‘Als het moet, doe je het’, aldus Simons. ‘Het is niet ideaal omdat het erg rommelig is. Maar als je moet, moet je.’

Het idee om grote techreuzen als Facebook en Google op te breken leek lange tijd onbespreekbaar in de VS, maar daar komt stilaan verandering in. De politiek en de publieke opinie zijn gevoeliger geworden door een reeks schandalen, onder meer rond inbreuken op de privacy, het verspreiden van propaganda en nepnieuws door online platformen, en het misbruiken van hun dominante marktpositie ten nadele van kleinere bedrijven.

Instagram

Simons zou concreet een aantal fusies in de sector kunnen tegenhouden als zijn onderzoekers van oordeel zijn dat die de concurrentie doen afnemen. De FTC onderzoekt volgens bronnen onder meer of Facebook de concurrentie heeft gedwarsboomd door systematisch allerlei start-ups op te kopen.

Het bedrijf van Mark Zuckerberg nam in 2012 het fotoplatform Instagram over, twee jaar later gevolgd door de chatdienst WhatsApp. De FTC keurde die deals destijds goed, maar critici – onder wie Chris Hughes, een mede-oprichter van Facebook - hebben al eerder opgeroepen om ze terug te ontbinden.

Volgens Simons is dat geen theoretische mogelijkheid. De FTC kan volgens hem zeggen dat ze een fout hebben gemaakt en de transacties alsnog ontbinden. Daarvoor zou hij wel de toestemming nodig hebben van een bevoegde rechtbank.