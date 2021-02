Coolblue en co. richten ravage aan onder pc-winkels

Online speuren naar elektronica bij giganten als Coolblue duwt de kleintjes in de verdrukking. Het aantal Vlaamse pc-winkels stortte de voorbije tien jaar in elkaar. 'Dit is een markt op het scherpst van de snee.'

In de Leuvense elektronicawinkel Digame werken zeven mensen. 'Het is een klein pand', erkent zaakvoerster Annemie Lannoy. Ze houdt het bewust kleinschalig. 'Ik kreeg wel eens de vraag of ik niet zou uitbreiden naar meerdere winkels. Maar ik wil de band met de klant persoonlijk houden.' Die klant is meestal ouder dan 30 en wil ze nauwkeurig informeren. Met succes. De omzet groeide de voorbije jaren gestaag naar 4 à 5 miljoen euro. Al helpt het ook dat in de studentenstad de KU Leuven en het UZ Leuven klant zijn.

Digame handhaaft zich. Maar het is de uitzondering in een competitieve markt, mee door het succes van grote onlinespelers als Coolblue. De Nederlandse onlineretailer, wiens origine ligt bij elektronica, boekte in ons land in 2020 al 550 miljoen euro omzet, een groei van 50 procent. Die explosieve groei staat in schril contrast met de gezondheid van de kleine pc-winkels in Vlaanderen. Tussen 2009 en 2019 daalde het aantal winkels dat zich specialiseert in pc's of bijbehorende apparatuur en software met 28,6 procent, van 2.210 naar 1.576. Dat blijkt uit cijfers van Statbel.

E-commerce

De reden voor die terugval schuilt deels in de opkomst van de e-commerce, zegt Els Breugelmans, KU Leuven-professor gespecialiseerd in de materie. 'Pc's en elektronica zijn bij uitstek producten die zich lenen tot een onlineaankoop. Het zijn functionele producten, met vergelijkbare kenmerken. Ook de dienstverlening is online al geoptimaliseerd, met filters of vragenlijsten over het doel waarvoor je het product wil gebruiken.' Tel daar de klassieke e-commercevoordelen bij, zoals levering aan huis en geen sluitingsuren, en het lot van de pc-winkel lijkt bezegeld.

De pc- en elektronicamarkt is ook op andere vlakken weinig genadig voor de kleintjes, zegt Bram Van Hauwermeiren van HVH Systems uit Dendermonde. Zijn vader startte de zaak dertig jaar geleden op en ook hij weet zich staande te houden, met zes werknemers. Drie jaar geleden verhuisde het bedrijf naar een nieuwe, betere locatie. 'De producten veranderen snel, je moet continu bijblijven met de nieuwigheden. Ik let erop dat ik nooit te grote voorraden in huis haal, want een stock is snel gedateerd. Soms haal ik de dag zelf nog zaken op bij de leverancier.'

Marges

Een andere euvel zijn de notoir lage marges, lager dan 10 procent, in de sector. 'Online kopen verhoogt de druk op de prijs. Wie dan grote volumes kan inkopen, kan een betere prijs bedisselen', zegt Breugelmans. Spelers die in verschillende landen actief zijn, hebben een streepje voor op de lokale spelers. De kleine pc-winkels schuilen als antwoord onder de paraplu van grotere. Digame is deel van de Selexion-koepel. 'Het is onze aankoopgroepering, maar ze bouwden ook onze webshop', zegt Lannoy. 'Maar het is nog altijd een markt op het scherp van de snee.'

Bij ketens krijgen verkopers in het begin van de week een briefje: dit is hoeveel je deze week van elk moet verkopen. Bram Van Hauwermeiren Zaakvoerder HVH Systems

De kleintjes hebben elk hun recept of klemtoon om zich aan de wurggreep van de onlinespelers te ontworstelen. Maar de rode draad is 'maatwerk': verkopen aan de klant wat hij nodig heeft, niets meer of minder. 'Er komen bij ons mensen over de vloer met een pc die ze haalden bij Coolblue of een andere keten. Dat zijn vaak pc's die niet passen bij het profiel van die mensen', zegt Van Hauwermeiren. 'Oudere mensen die hun pc alleen maar gebruiken om een mailtje te versturen, hebben geen pc met een zware grafische kaart nodig.'

Scholen

Luisteren naar de klant en inspelen op wat die wil, is hoe hij het verschil probeert te maken. 'Bij ketens krijgen verkopers in het begin van de week een briefje: dit is hoeveel je deze week van elk moet verkopen. Elke klant krijgt dan dezelfde pc. Als bij ons dertig klanten over de vloer komen, volgt dertig keer een andere uitleg.' Ook Lannoy past ervoor te verkopen wat de klant niet nodig heeft. 'Ik wil niet meer of minder, maar het juiste verkopen. Onze zaak is gebouwd op mond-tot-mondreclame, van mensen die weten waar ze bij ons op aan kunnen.'