Coolblue 'tempert verkoop' door coronavirus

Al is het bedrijf zelf karig met informatie. Het antwoordt niet op persvragen, maar geeft alleen meer uitleg in een mail aan 'affiliates' - partners van het bedrijf. Nederlandse media berichten erover, maar ook De Tijd kreeg de mail te pakken via technologienieuwsbrief TandemTech.

'We hebben afgelopen vrijdag besloten om onze verkopen te temperen', zo klinkt het in de mail. Coolblue zet zijn marketing 'uit' en past zijn prijzen aan. 'Doordat productie in China op een heel laag pitje staat, verwachten we namelijk in de komende weken en maanden beschikbaarheidsproblemen bij onze leveranciers.'