Copycat wordt innovatietijger

De opmerkelijke grafiek van de dag: het aantal verkregen patenten per land.

China werd er jaren van beschuldigd een copycat te zijn, maar de jongste jaren imponeert het steeds meer met eigen knowhow en innovatie. Het land dat tussen 2008 en 2010 goed was voor 70 procent van alle nagemaakte goederen wereldwijd, is tien jaar later een pionier in technologische vernieuwing.

De steile opmars van China blijkt uit de World Intellectual Property Indicators, die jaarlijks het aantal patenten per land oplijsten. Sinds 2003 wordt de procentuele stijging van het aantal Chinese patenten in dubbele cijfers geschreven. In 2018 was de helft van alle patentaanvragen wereldwijd ondertekend door Chinezen, een stijging met 11,6 procent tegenover 2017.

China laat de Verenigde Staten, de tweede in de ranking van het aantal verkregen patenten, intussen ver achter zich. De VS noteerden vorig jaar een daling van 1,6 procent én de eerste dip in tien jaar.

Europa deed het fors beter (+20%). Het ging voor het derde jaar op rij stevig vooruit en wipte in 2018 over Zuid-Korea naar de vierde plek, na Japan. In Zuid-Korea groeide het aantal patenten in 2018 nochtans voor het eerst opnieuw sinds twee jaar van achteruitgang.