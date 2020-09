Covidpatiënten sneller naar huis met medische kit

Bij een nieuwe coronagolf in het najaar dreigen de ziekenhuizen opnieuw snel vol te lopen met covidpatiënten. Telemonitoring - het in de gaten houden van patiënten die thuis herstellen - kan helpen de verwachte druk op de ziekenhuiscapaciteit binnen de perken te houden.

Het systeem bouwt voort op een oplossing die tijdens de eerste covidgolf al gebruikt werd door het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) . ‘We hebben ruim 50 patiënten die vrijwillig wilden deelnemen met een kit naar huis gestuurd. Gemiddeld genomen konden ze een à twee dagen vroeger naar huis, waarmee we 50 à 100 ligdagen hebben vermeden’, zegt Pieter Vandervoort, de cardioloog die het project trekt. ‘Van die patiënten hebben we niemand naar het ziekenhuis moeten terugroepen.’

Pleister

De Antwerpse start-up haalde eerder al het nieuws met de ontwikkeling van een ‘ techpleister ’ waarmee coronapatiënten eenvoudig vanop afstand kunnen worden gemonitord. ‘De testen lopen goed. Het blijft de bedoeling die pleister vanaf oktober in de praktijk te brengen. Maar om zeker klaar te staan voor een tweede golf hebben we parallel daarmee ook deze box ontwikkeld’, zeggen de oprichters van Byteflies, Hans Danneels en Hans De Clercq.

Byteflies investeert een kwart miljoen euro in het gratis ter beschikking stellen van CovidCare@Home voor 1.000 patiënten. Als de vraag naar de oplossing groter wordt, hoopt het bedrijf dat eventuele partners mee willen financieren. ‘We zien dit niet als een commerciële opportuniteit, aangezien de covidpandemie wellicht een tijdelijk fenomeen is en we vooral een steentje willen bijdragen. Maar we hopen er wel de meerwaarde van telemonitoring mee aan te tonen.’