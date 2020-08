Crescent brengt Vlaams afstandsalarm op de markt

Het afstandsalarm is een van de producten waarmee het onderzoekscentrum Flanders Make een bijdrage levert aan de strijd tegen Covid-19. Het toestelletje geeft een geluidsalarm als twee gebruikers zich op minder dan 1,5 meter van elkaar bevinden en kan helpen om de veilige afstand te bewaren.

‘We schalen de productie van het toestel op in samenwerking met een commercieel bedrijf’, zei CEO Dirk Torfs in juni tijdens een productvoorstelling .

Dat bedrijf is sinds deze week bekend. Het Leuvense techbedrijf Crescent, het vroegere Option, wil het product in de tweede helft van deze maand op de markt brengen. ‘We bieden al een reeks veiligheidsoplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van eindgebruikers’, zegt CEO Alain Van den Broeck. ‘Door de toevoeging van het socialdistancingalarm hebben we nu voor elk klant de juiste oplossing.’