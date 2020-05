Cybercriminelen laten steeds vaker bewust data lekken

Als u straks in de boulevardpers smeuïge verhalen leest over celebrity's als Lady Gaga, Drake of Madonna, heeft u dat mogelijk te danken aan een groep hackers. Zij braken recent in op het netwerk van het New Yorkse advocatenkantoor Grubman Shire Meiselas & Sacks, dat veel sterren onder zijn cliënteel heeft. De hackers gingen naar eigen zeggen aan de haal met 756 gigabyte aan vertrouwelijke documenten.