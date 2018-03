Cyberspookhuizen

Terwijl je rustig op het wereldwijde web surft, vertimmeren techneuten de pijpleidingen en funderingen van die hele constructie. Je merkt daar niet echt veel van, maar het heeft toch gevolgen - voor ons allemaal en het nageslacht.

Ik heb het over het Hypertext Transfer Protocol (HTTP), de fundering van de datacommunicatie voor het wereldwijde web. Je ziet die ‘http’ voor websites staan in je browser (Chrome, Explorer, Safari, Firefox... ). Maar dat wordt stilaan iets van het verleden. Steeds meer websites gebruiken ‘https’, wat staat voor HTTP Secure. Er staat tegenwoordig dus https://www.tijd.be in de plaats van http://www.tijd.be.

‘Secure’ betekent dat de communicatie wordt versleuteld, zodat je informatie niet wordt gestolen, de data niet kunnen worden veranderd terwijl ze wordt doorgestuurd en de site wordt geauthenticeerd, zodat hackers je niet kunnen afleiden naar een nepversie van de site die je wil bezoeken. Zowat helft van de webtrafiek is tegenwoordig versleuteld.

Een goede zaak dus, die veilige HTTPS? Google vindt alvast van wel. Vanaf juli geeft de Chrome-browser van Google alle sites die nog het oude HTTP gebruiken een waarschuwing mee: ‘onveilig’ zal er voor het adres van de site komen. Recalcitrante sites die de upgrade niet maken, zullen in de zoekresultaten ook slechter scoren tegenover HTTPS-sites.

Niet iedereen is het eens met die aanpak van Google. De softwareveteraan Dave Winer dondert vanop zijn blog Scripting News dat we ‘nee’ moeten zeggen tegen Google. Hij gelooft niet dat Google de webgebruikers wil beschermen. Google, Facebook, Amazon, ze worden tegenwoordig met argwaan bekeken als de nieuwe monopolisten van het digitale tijdperk. Waar het om gaat - volgens Winer - is dat Google zich het web toe-eigent en er zijn wetten stelt ten nadele van een gigantisch archief van oude sites.

Cyber-Disneyland

Die worden misschien weinig bezocht, maar bevatten toch interessante informatie. Het is een hele wereld die verdwijnt achter waarschuwingsborden. De vooraanstaande techschrijver en blogger Doc Searls valt Winer bij. ‘Google veroordeelt het webarchief’, vindt hij.

Oude sites, hoe onschuldig en boeiend ook, worden angstaanjagende spookhuizen die het brede publiek niet meer vindt, en als ze al worden gevonden, zal niemand ze nog durven te gebruiken.

De verontwaardiging van de blogveteranen heeft zo zijn redenen. Hun ideaal - open conversaties in een vrije cyberspace - wordt al een tijd bedreigd. Een groot deel van de internetgebruikers beperkt zijn aandacht tot een zestal apps op de smartphone in de plaats van het ‘open web’ af te schuimen.

Winer was een belangrijke ontwikkelaar van RSS-technologie - een manier om blogs en sites om te vormen tot nieuwsfeeds die snel kunnen worden geraadpleegd in ‘feedreaders’. Die open technologie moest de duimen leggen voor gesloten platformen als Twitter en Facebook. Nu ontstaat de vrees dat Google en co het web verengen tot een cyber-Disneyland.

Onderhoud

Ik heb veel sympathie voor Winer en Searls, maar ik ben het niet eens met hun afwijzing van HTTPS. Het web was nooit een vredevolle en veilige plaats, en vandaag minder dan ooit. Hackers van allerlei pluimage zijn een groot risico. Bovendien blijven ook loutere archiefsites nooit zomaar bestaan. Een minimaal onderhoud blijft nodig om te voorkomen dat die sites worden gehackt en gesloopt, net zoals dat bij huizen het geval is. Bij dat minimale onderhoud hoort HTTPS, dat zelfs gratis kan worden geïnstalleerd. Een kleine moeite toch voor technologen zoals Winer?