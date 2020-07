Databoom stut winst Samsung

Veel uitleg bevat het korte persberich t niet, maar de impact van de pandemie die grote delen van de wereld tot een 'lockdown' noopte is duidelijk. Toch in de bovenste lijn: de omzet kwam uit rond 52.000 miljard Koreaanse won (38,5 miljard euro), van 56.130 miljard won in het tweede kwartaal van 2019.

Maar een andere belangrijke factor is de 'onzichtbare' kant van Samsung, Bij het publiek is de Koreaanse reus vooral bekend als wereldmarktleider in de productie van mobieltjes en andere elektronica zoals televisies en tablets. Maar Samsung is ook de wereldmarktleider in geheugenchips. Die afdeling boomde al vóór de coronacrisis, maar de extra rekenkracht die nodig is om een thuiswerkende wereld te laten Zoomen of Skypen heeft de vraag naar chips om 's werelds datacentra draaiende te houden helemaal de stratosfeer ingejaagd.