Datacenterspeler LCL lijft vierde locatie in

LCL, dat in ons land al drie datacentra uitbaat, neemt een vierde over: dat van de Franse IT-speler Atos in Huizingen. Het telt er 5,5 miljoen euro voor neer.

Atos, een IT-speler genoteerd op de Parijse beurs, stoot zijn datacenter in Huizingen, ten zuiden van Brussel, af. Het center valt in handen van LCL, dat al drie datacentra uitbaat in ons land: in Aalst, Diegem en Antwerpen.

Atos wordt wel klant van LCL in Huizingen. 'Atos verkoopt de facto alleen de installaties aan ons, wij investeren in de verdere uitbouw van het datacenter en rekruteren twee extra mensen voor de exploitatie ervan, boven op ons bestaande team.'

5,5 miljoen Investering LCL heeft 5,5 miljoen euro veil voor het datacenter in Huizingen.

LCL telt 5,5 miljoen euro neer voor het centrum in Huizingen. Slechts een deel daarvan is het effectieve overnamebedrag. LCL belooft ook nieuwe investeringen te doen in Huizingen. 'We gaan onder meer de koeling van de servers een upgrade geven', licht LCL-CEO Laurens Van Reijen toe.

Energiezuinigheid

Het verbaast Van Reijen niet dat Atos afstand doet van zijn datacenter. 'Die wereld wordt steeds specialistischer. Je moet up-to-date zijn met de recentste beveiligingsstandaarden. Door de toenemende aandacht voor het klimaat is ook de energiezuinigheid steeds belangrijker. Het is een erg kapitaalintensieve wereld.'