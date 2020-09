Dataspecialist CIA trekt op 30 september naar beurs

Het Amerikaanse Palantir, een specialist in de analyse van big data die voor de Amerikaanse inlichtingendiensten werkt, gaat op 30 september naar de beurs. Het bedrijf is dit jaar goed voor een omzet van 1,06 miljard dollar.

Palantir is een speciaal bedrijf om naar de New York Stock Exchange (NYSE) te trekken. Het werd in 2003, na de aanslagen van 11 september 2001, opgericht met geld van onder meer de durfkapitalist In-Q-Tel van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en van de techondernemer Peter Thiel. Thiel investeerde meer geld dan de CIA, maar experten van de inlichtingendiensten leverden heel wat technologische kennis en projecten. Palantir werkt nog altijd voor de bredere Amerikaanse inlichtingensector, maar ook voor 'gewone' overheidsdiensten en bedrijven.

Beursgang

Tolkien

Palantir-oprichter Thiel, de medeoprichter van de betaaldienst PayPal en een vroege financier van Facebook, noemde het bedrijf naar de kristallen bol uit de Tolkien-trilogie 'The Lord of the Rings'. Samen met medeoprichter Stephen Cohen en CEO Alexander Karp oefent hij de absolute controle over de dataspecialist uit. Nogal wat beursgenoteerde techbedrijven betonneren de macht van de spilfiguren en Palantir gaat daar bijzonder ver in. Dat heeft wellicht te maken met de gevoelige aard van de bedrijfsactiviteit.