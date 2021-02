Dataspecialist Palantir ziet inkomsten 40 procent stijgen

Palantir, dat in 2003 door de techinvesteerder Peter Thiel werd opgericht en steun kreeg van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, ging in september vorig jaar naar de beurs.

De specialist in de analyse van big data kon tijdens het vierde kwartaal 21 contracten in de wacht slepen van elk 5 miljoen dollar of meer. Het verwacht dat de verkoop in het eerste kwartaal van dit jaar met 45 procent zal stijgen.