De Chinese mier die het op onze centen heeft gemunt...

Het techbonanza op de beurs krijgt binnenkort wellicht een klapstuk met de beursgang van Ant Group. De Chinese gigant in financiële technologie is bij ons weinig bekend, maar dat zou wel eens kunnen veranderen.

De naam en het logo verwijzen naar een onbeduidende mier, maar vergis u niet: Ant Group is een financiële reus die nu al de duurste ‘eenhoorn’ ter wereld is (een techbedrijf met een miljardenwaardering) en die straks ook nog eens de grootste beursintroductie uit de geschiedenis achter zijn naam kan schrijven.

Het bedrijf, opgericht door de Alibaba-groep van de Chinese miljardair Jack Ma, maakte vorige maand al bekend dat het de stap naar de beurs wilt zetten. Geleidelijk lekken nu wat meer details uit. Volgens bronnen van het persagentschap Bloomberg wordt gestreefd naar een publieke kapitaalverhoging met 30 miljard dollar, meer dan de 25 miljard die Alibaba in 2014 ophaalde, én meer dan de 29 miljard die werd opgehaald bij de grootste beursgang tot nu toe, van de Saoedische oliereus Aramco.

Niet slecht voor een bedrijf dat strikt genomen amper zes jaar oud is. De wortels van Ant gaan weliswaar verder terug, tot 2004. Toen werd Alipay opgericht, een betaaldienst die Jack ma in 2004 oprichtte om aankopen bij de e-commercesite Alibaba.com te faciliteren. In 2011 werd Alipay afgesplitst van de Alibaba-groep (die intussen wel weer een derde van de aandelen in handen heeft), en nog eens drie jaar later werd Ant Group opgericht als een soort moederholding die naast Alipay ook nog andere digitale financiële diensten moest ontwikkelen.

Evenveel winst als Citigroup Over de financiële keuken van Ant Group is weinig geweten, maar enkele kerncijfers zijn wel af te leiden uit de donderdagavond gepubliceerde resultaten van de Alibaba-groep, die ook op de beurs van New York genoteerd wordt. Ant Group leverde Alibaba een winstbijdrage op van 3,034 miljard yuan of zowat 430 miljoen dollar in de drie maanden tot einde juni. Aangezien Alibaba 33 procent van Ant Group bezit, betekent dat dat Ant een kwartaalwinst heeft geboekt van 9,2 miljard yuan of 1,3 miljard dollar. Ter vergelijking: dat is evenveel als de kwartaalwinst van Citigroup, een van de financiële zwaargewichten op de Amerikaanse beurs. Ant werd in zijn laatste private kapitaalronde gewaardeerd op 150 miljard dollar. Met zijn dubbele beursintroductie mikt het bedrijf op een initiële beurswaarde van zowat 225 miljard dollar.

Mier

De keuze voor een mier als mascotte verwijst volgens CEO Eric Jong naar de filosofie van het bedrijf om ten dienste te staan van ‘de kleine mensen’, zeg maar Chang met de pet. Het bedrijf biedt in China allerlei digitale financiële diensten aan die typisch tot het rijk van de banksector behoorden, van vermogensbeheer tot het geven van kredieten en het afsluiten van verzekeringen.

Het bekendste product van Ant is het beleggingsfonds Yu’e Bao, een geldmarktfonds dat door 600 miljoen Chinezen gebruikt wordt als een soort hoogrentende spaarrekening voor geld dat ze op het einde van de maand overhebben. Het werd zo populair dat de Chinese staatsmedia het gingen bestempelen als een ‘vampier’ die het bloed uit de financiële sector zuigt.

Precies die enorme impact op het financiële systeem maakt dat de expansieplannen van Ant Group door regulatoren in het Westen met argusogen bekeken worden. De Amerikaanse overheid lijkt er niet op gebrand om de Chinese mier in haar financieel systeem binnen te laten. In 2018 blokkeerde de Amerikaanse toezichthouder al eens een overname van het geldtransferbedrijf Moneygram, en het bedrijf biedt in de VS geen consumentendiensten aan.

Europa

Europa lijkt een stuk inschikkelijker te zijn. Alipay is als betaaloptie al beschikbaar bij heel wat Europese webshops, en vorig jaar kocht Ant de Britse geldtransferdienst WorldFirst voor 700 miljoen dollar. Niet toevallig stootte WorldFirst kort voor die overname zijn Amerikaanse tak helemaal af.

Ant sloot vorig jaar ook een belangrijke deal met de bank Barclays, waardoor betalen met de Alipay-app mogelijk wordt in tal van Britse winkels. In eerste instantie mikt Ant Group daarmee op de doelgroep van Chinese toeristen, maar het lijkt logisch dat in een volgende fase ook Britse consumenten in het vizier kunnen komen.