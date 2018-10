De Croo timmert aan Belgische AI-strategie

De overheden in dit land vallen over elkaar heen om een strategie rond artificiële intelligentie te formuleren. AI houdt in dat algoritmen zelf gedrag ontwikkelen op basis van impulsen uit hun omgevingen. Dat plaatst hen op het niveau van de mens. Een belangrijk onderdeel is 'machine learning', waarbij machines zichzelf gedrag aanleren dankzij eerder ingevoerde data.