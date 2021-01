De elektrische auto als kruispunt van technologische vraagstukken...

De technologieshow CES is voor een belangrijk deel ook een autosalon. Tijdens de virtuele editie van dit jaar bleek hoe de auto, het liefst elektrisch en zo autonoom mogelijk, de grenzen tussen woning, werk en op weg doet vervagen. De auto is ook de plek waar artificiële intelligentie, augmented reality, gamingtechnologie, 5G en het internet der dingen elkaar vinden.

Mercedes-Benz toonde zijn 'hyperscreen', een dashboard dat over de hele breedte dienst doet als digitaal aanraakscherm en infotainmentsysteem. Infotainment wordt almaar vaker een centrale troef in wagens. Net zoals thuis willen passagiers in de beste omstandigheden genieten van films, muziek en games. Ook wie ooit de bestuurder was. Als we sommige technologen mogen geloven, is de grotendeels autonome auto geen verre toekomst meer.

CES-blog Meer nieuws over de techshow CES kunt u vinden op onze liveblog.

Maar zullen we ons veilig voelen in een auto die zelf rijdt? De Japanse groep Panasonic combineert in dat verband artificiële intelligentie (AI) met augmented reality (AR). Informatie over het voertuig zelf, zoals de snelheid, maar ook over voorwerpen en mensen op de weg en de navigatie verschijnen op de voorruit. De AR HUD (augmented reality head-up display) moet in de toekomst passagiers van een autonoom rijdend voertuig ook meer comfort en geruststelling bieden.

Uiteraard moet alles duurzaam, klimaatvriendelijk en elektrisch zijn. General Motors pakt uit met de Hummer EV, een monsterachtige truck waarvan men zich kan afvragen of zoiets ooit echt milieuvriendelijk kan zijn. Maar met zijn 18 camera's en de mogelijkheid om zich diagonaal te verplaatsen is deze wagen een fascinerende machine. GM gebruikt Unreal Engine, een softwareomgeving die ontwikkelaars van games gebruiken om het design van het infotainmentsysteem een grote upgrade te geven.

Zelfrijdend

Wordt de auto dan een voortzetting van het huiselijke salon, inclusief alle mogelijke entertainment, ook voor de bestuurder? De Israëlische professor Amnon Shashua is ervan overtuigd dat tegen uiterlijk 2025 betaalbare zelfrijdende auto's mogelijk zijn. Shashua is een computerwetenschapper aan de Hebrew University in Jeruzalem en de CEO van Mobileye, dat inmiddels een filiaal is van de Amerikaanse chipmaker Intel.

Shashua heeft het over zelfrijdende wagens van klasse vier. Dat betekent dat de auto's in bepaalde gebieden en onder bepaalde voorwaarden geen menselijke bestuurder nodig hebben. Nog geen perfect autonome wagens dus, maar wat Mobileye nu al doet, is indrukwekkend.

Zijn autonome wagens navigeren door Jeruzalem, een stad met notoir chaotische straten. Dat is straffer dan wat Google doet. In 2022 zou Mobileye zijn klassevier-technologie verkopen aan commerciële zelfrijdende taxi's. De prijs van de benodigde technologie zal nog dalen als Intel nieuwe LiDAR-technologie op zijn chips zet. Het gaat om FMCW, frequency modulated continuous wave, die zowel de snelheid van een object als de afstand van de wagen kan detecteren. Op dat moment wordt een grotendeels autonoom rijdende auto voor grote groepen consumenten een realiteit.

Ook qua regelgeving is Shashua optimistisch. Voor de ritten van de autonome wagens in Jeruzalem werd een verzekeringsprotocol ontwikkeld dat vastlegt wat we verstaan onder 'veilig autonoom rijden'. Het protocol werd opgesteld in overleg tussen Volkswagen, Mobileye, de rabbi's die Jeruzalem beheren en het Israëlische ministerie van Verkeer. Zij stelden een verzekeringsprotocol op voor veilig autonoom rijden. Het protocol werd door de Chinezen vertaald en het Russische Yandex probeert nu ook zijn autonome wagens uit in Jeruzalem.

Waarden

LiDAR kwam ook terug in de demonstratie door Samsung van de JetBot 90 AI+ robotstofzuiger. Die stofzuiger moet slim genoeg zijn om broze voorwerpen uit de weg te gaan en nieuw vuil te vinden en op te zuigen. Producten moeten je dankzij AI leren kennen en zich aan je gedrag aanpassen, zei Sebastian Seung, de researchtopman van Samsung. Dan kan je een conversatie hebben met de slimme ijskast in je keuken via de stemassistent in je autosalon terwijl de Samsung Bot Care, een robotassistent, zich klaarhoudt om je advies te geven.

Maar hoe zeker zijn we eigenlijk dat al die AI onze belangen kent en die wil nastreven?

Shashua zei in een gesprek met Thomas Friedman, auteur en columnist voor The New York Times, dat de AI van de autonome wagen moet zich afstemmen op menselijke waarden. Een regel zoals 'stop bij rood licht' is eenvoudig te programmeren, maar de regel die zegt dat je vooral voorzichtig moet zijn en eventueel je voorrangsrecht niet mag uitoefenen om zo een ongeval te vermijden, is veel complexer. Mobileye en Intel ontwikkelden er een werkmodel voor en leggen dat nu voor aan een brede coalitie van belanghebbenden.