De hacker van morgen klinkt precies zoals uw baas

Geef uw gezicht niet weg

In China is de voorbije dagen opschudding ontstaan over Zao, een app die in geen tijd naar de top van de ranglijst van populairste apps is doorgestoten. Gebruikers kunnen met de app hun selfies met verschillende gezichtsuitdrukkingen uploaden. Zao produceert daarmee een deepfakevideo, waarbij het gezicht van de gebruiker geplakt wordt in bekende filmscènes of videoclips.

De app werd niet alleen miljoenen keren gedownload, maar kreeg ook een storm van kritiek te verwerken wegens een totaal gebrek aan privacywaarborgen. Wie de algemene voorwaarden van de app aanvaardde, stemde ermee in dat zijn beelden gratis en onherroepelijk de eigendom werden van Zao, dat ze zonder enige beperking mag doorverkopen of in licentie geven. Bovendien moesten gebruikers ook hun telefoonnummers afstaan aan de makers.

In reactie op de kritiek werd de app geblokkeerd door WeChat, de belangrijkste chatdienst van China die veel mensen gebruiken om apps met elkaar te delen. Zao besliste uiteindelijk de omstreden gebruiksvoorwaarden te schrappen.

De heisa doet denken aan de recente kritiek op de fotobewerkingsapp FaceApp. Gebruikers lieten de app hun gezicht bewerken, zodat ze bijvoorbeeld zien hoe ze er over tientallen jaren uitzien of als ze van het andere geslacht zouden zijn geweest. Die app is gemaakt door een Russisch bedrijf.