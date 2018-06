De natiestaat verdwijnt (hopelijk)

Wat is digitalisering écht? Apps maken, modellen voor artificiële intelligentie (AI) schrijven, schoenen verkopen via het internet? Dat is het natuurlijk, maar in essentie is het veel fundamenteler.

Het is het creëren van een digitale realiteit en het verschuiven van de menselijke activiteit naar die wereld. We werken aan onze schermen. We onderhouden onze familiebanden via sociale netwerken. We halen ons nieuws, kopen onze spullen en zoeken ons entertainment in een snelgroeiend complex van clouds, schermen, AI-assistants en online media. De ‘plaatsen’ waar we dingen doen, staan niet op een landkaart, maar op een server.

Bedrijven als Amazon, Microsoft, Google en Facebook bouwen een wereld die zich niet laat uitdrukken in vierkante kilometers en bruto binnenlands product, maar in petabytes, teraflops en daily active users. We ‘leven’ steeds meer in die digitale infrastructuur en werken in cloudsystemen en digitale tools.

Voor de landen die de digitalisering drijven, is dat een zegen. Maar Europa is de klos. Ooit stuurde Europa ontdekkingsreizigers de wereld rond. Nu kijkt het toe hoe Jeff Bezos, Jack Ma, Pony Ma, Larry Page, Mark Zuckerberg en anderen expedities opzetten om de nieuwe wereld te veroveren.

De 'Chinese firewall' en Trumps protectionisme kunnen de zaken afremmen. Maar ooit winnen de bits en bytes.

Vooral de VS en China zijn verwikkeld in een bitse digitale race. Europa, net als de rest van de wereld, ondergaat lijdzaam. Amerika heeft met Silicon Valley de belangrijkste techgiganten in huis. China, met een digitale economie die voor een derde van het bbp staat, zet genadeloos in op AI, drones, robots, 3D-printing, autonome wagens en andere opkomende technologieën. Chinese bedrijven investeren ondertussen miljarden in westerse bedrijven als Snap, Spotify en Tesla.

Europa bouwt niet aan de digitale toekomst, het creëert kleine toevoegingen aan het digitale ecosysteem van Amerikaanse en Chinese spelers. We lijken te berusten in een toekomst waarin Europa irrelevant is. Een grondgebied voor digitale pachters. We zullen mogen werken in de digitale economie van China en de VS en zullen er mogen consumeren. Bijna elke Europese start-up en scale-up biedt nu al zijn diensten aan op Amerikaanse cloudaanbieders en integreert zijn producten in kernsystemen van de techgiganten.

Overheden

Is het hopeloos? Misschien niet. Mensen vergeten soms dat zowel het succes van Silicon Valley als de omvang en de intensiteit van het Chinese digitale offensief voor een groot stuk aan hun overheden te danken is. Tijdens de Koude Oorlog creëerden de Amerikanen grootschalige programma’s en stimulansen om technologische innovatie en productie op te drijven. Dat was de basis van Silicon Valley. China heeft het twijfelachtige voordeel een totalitair regime te zijn dat resoluut de digitale kaart heeft getrokken.

10 miljard Investeringen Alleen al het Chinese Alibaba investeert jaarlijks 10 miljard dollar in start-ups.

In Europa zien we een eenzame Emmanuel Macron die 1,5 miljard in de strijd gooit om de komende vijf jaar AI-start-ups en -onderzoekers te steunen. Dat is... schattig. Alleen al het Chinese Alibaba investeert jaarlijks 10 miljard dollar in start-ups. Noch Europa, noch een van de lidstaten heeft een politiek en budgettair antwoord op de globale techrace. Een radicale ommezwaai - we mogen dromen hé - kan ons weer in het spel krijgen.

Een reëler baken van hoop is de verwachting dat niet alleen Europa irrelevant wordt in een digitale toekomst. Het zou kunnen dat China en de VS de eigen structuren ondermijnen. Als iedereen online is en alle bedrijven in de cloud opereren, is globalisering een feit. De ‘Chinese firewall’ en Trumps protectionisme kunnen de zaken afremmen. Maar ooit winnen de bits en bytes. Aan de overzijde van de globalisering lonkt een toekomst waarin de rol van natiestaten uitgespeeld is.

Wat betekent het een Amerikaans bedrijf te zijn als je gebruikers, serverparken en hoofdkwartieren over de hele wereld verspreid zijn? Waar stopt de staat en begint het bedrijfsleven? Een bedrijf als Google dat de belangrijkste wereldkaart maakt, griepepidemieën voorspelt en inzet op de innovatie van onderwijs doet de scheidingslijn vervagen.