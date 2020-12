'De toekomst is interactieve, realtime 3D'

Wat hebben de games 'Fall Guys', 'Pokémon Go' en 'Call of Duty: Mobile' met elkaar gemeen? Ze gebruiken alle de software Unity. Het bedrijf achter die game engine, zowat de motor van een game, maakte zopas een succesrijke beursintroductie. Het wil de verhoogde financiële slagkracht inzetten om ook de wereld buiten gaming interactief, realtime en 3D te maken.

Ooit was er een bedrijfje in Kopenhagen dat games wou maken voor Mac-computers. We spreken over het begin van de jaren 2000, games exclusief voor het Mac-universum maakten toen minder dan 1 procent van de markt uit. Over The Edge Entertainment (OTEE), zo heette dat bedrijfje, had het dan ook bijzonder moeilijk.

Eigenlijk was het drietal achter OTEE, CEO David Helgason, Joachim Ante en Nicholas Francis, vooral geïnteresseerd in de engine die ze gebouwd hadden om hun games te maken. Zo'n engine is de motor voor het spel, die berekent wat op het scherm moet komen, die ervoor zorgt dat de objecten in de gamewereld zich realistisch gedragen (de 'physics'), en dat de scripts die computergestuurde karakters aansturen goed lopen.

Makkelijker en goedkoper

De reden dat OTEE een eigen engine bouwde, was eenvoudig. Het Amerikaanse Epic Games, alom bekend door de game 'Fortnite', had met Unreal Engine 2 een bijzonder populaire engine op de markt. Klein probleem: die kostte 400.000 dollar. In 2005 pakte het Deense bedrijfje uit met Unity 1.0. Die engine moest het ontwikkelen van games gemakkelijker en veel goedkoper maken.

Toen de iPhone in 2007 op de markt kwam, keerde het tij voor het bedrijf, dat als handelsnaam Unity Technologies koos maar officieel Unity Software ging heten. Zijn engine bleek een enorm succes te zijn voor het ontwikkelen van mobiele games. Hij vond ook ingang ver buiten de wereld van Apple.

Beursnotering

Fast forward naar 2020. Unity heeft een notering op de New Yorkse beurs en een hoofdkwartier in San Francisco. 'The future is Interactive, Real-Time 3D', verkondigt het bedrijf in zijn beursdocumenten. De topman is de Amerikaan John Riccitiello, een vroegere CEO van het gamebedrijf Electronic Arts. Bij de beursgang half september bedroeg de waardering 13,7 miljard dollar, een verdubbeling tegenover een jaar eerder. Unity haalde meer dan 1,3 miljard dollar op.

Het bedrijf was in 2019 goed voor 541,8 miljoen dollar omzet, een groei met 42 procent, en maakte 163,2 miljoen verlies. Meer dan de helft van de games op mobiele toestellen, computers en consoles zijn volgens Unity gemaakt met zijn engine. In het segment virtual en augmented reality is dat 60 tot 70 procent.

Unity is naar eigen zeggen actief op een markt die op zo'n 29 miljard dollar te ramen valt. 17 miljard dollar daarvan bevindt zich buiten de gaming in sectoren zoals de bouw, de architectuur, de autobouw, het transport, film en retail. Het gaat over zaken als design, veiligheidstrainingen in virtual en augmented reality (VR en AR) en simulaties voor zelfrijdende wagens.

Concurrentie

De grote concurrent van Unity blijft Epic Games. Opleidingscoördinator Rik Leenknegt van Digital Arts and Entertainment aan de hogeschool Howest in Kortrijk wijst erop dat Epic met zijn Unreal Engine traditioneel sterk staat in de markt van de AAA -games die grafisch van topkwaliteit moeten zijn. Het staat ook sterk in de niet-gamingmarkten zoals architectuur, automobiel en professionele simulaties.

Net op die markten wil ook Unity doorbreken. Van zijn kant maakt Epic zijn aanbod toegankelijker. 'Epic heeft ook plug-ins, tools en grafische programmeermogelijkheden die het werk moeten vergemakkelijken', aldus Leenknegt.

Waarnemers merken op dat Unity populair blijft bij de kleinere ontwikkelaars omdat het werkt met een bedrag per werkpost. Epic laat klanten gratis starten, maar vraagt 5 procent als het product meer dan 1 miljoen dollar opbrengt. Studenten en individuen mogen beide engines gratis gebruiken.

China

Moeten we er ons zorgen over maken dat de hoofdkwartieren van beide bedrijven Amerikaans zijn? Leenknegt merkt op dat ook China een grote rol speelt. De Chinese internetgigant Tencent bezit 40 procent van Epic Games en heeft een belangrijk samenwerkingsakkoord met Unity. De Amerikaanse president Donald Trump is beducht voor de Chinese invloed in de gamingwereld, maar Leenknegt ziet ook voordelen.

'Het is niet altijd gemakkelijk om games die het goed doen in China ook succes te laten hebben in het Westen', aldus de expert. 'Soms lukt het, soms niet. De Chinese inbreng kan wereldwijd succes makkelijker maken.'

Behalve Unity en Epic zijn er nog kleinere spelers op de markt en de grote gamingbedrijven hebben vaak een zelf ontwikkelde engine. In een wereld waar AR, VR en 3D-omgevingen steeds belangrijker worden, zijn goedkope en performante game engines van groot belang. De concurrentiestrijd tussen Epic en Unity kan daar toe bijdragen.