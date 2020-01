'De vraag naar AirPods is fenomenaal'...

Apple staat sterker dan ooit. Het wereldberoemde technologiebedrijf dankt zijn recordresultaten voor een groot deel aan de AirPods, de draadloze oortjes die in 2016 nog spottend onthaald werden.

Bij de presentatie van de jongste kwartaalresultaten van de techreus Apple dinsdagavond was het woord 'record' niet te turven. De omzet steeg met 9 procent tot 91,8 miljard dollar, de nettowinst met 11 procent tot 22,24 miljard dollar. Voor beleggers waren de cijfers een opluchting, omdat Apple begin 2019 nog een winstwaarschuwing uitstuurde, voor het eerst in 16 jaar.

Schermvullende weergave Apple-CEO Tim Cook. ©AFP

Ook de doorgaans onbewogen CEO Tim Cook liet zich enthousiast uit. 'De vraag naar de AirPods is fenomenaal', verklaarde hij de sterke groei van het bedrijfssegment Wearables, Home and Accessories. Die tak omvat onder meer de befaamde witte draadloze oortjes en de Apple Watch, en was goed voor 10 miljard dollar in het afgelopen kwartaal.

Daarmee kloppen de gadgets vlot de verkoop van de Mac-computers (ruim 7 miljard dollar) en de iPads (een kleine 6 miljard dollar). Ze komen ook dichter in de buurt van de opkomende dienstentak (12,7 miljard), die Apple - na de slabakkende iPhone-verkoop - moet verzekeren van constante inkomsten via abonnementen.

Populair

60 miljoen AirPods Analisten schatten dat Apple 60 miljoen paar van zijn draadloze oortjes verkocht in 2019.

Er lijkt geen rem te staan op de populariteit van de AirPods. De verkoop van de wearables, de verzamelnaam voor draagbare accessoires die als aanvulling dienen bij de smartphone, steeg in 2019 met 41 procent en is daarmee veruit het sterkst groeiende segment van het bedrijf. Cook zei aan het persbureau Reuters dat Apple de vraag naar de draadloze oortjes niet kon bijhouden.

Aparte verkoopcijfers worden niet gegeven voor de wearables, maar het onderzoeksbureau Strategy Analytics schat dat er 60 miljoen paar - prijskaartje: 159 dollar - over de toonbank gingen in 2019. Een verdubbeling: volgens analisten schaften in 2018 30 miljoen Apple-fans zich AirPods aan. In 2017, het eerste jaar dat ze op de markt waren, waren dat er 15 miljoen.

Schermvullende weergave Aangepaste oordopjes moeten het draagcomfort van de nieuwere AirPods Pro verbeteren. ©rv

In oktober kwam Apple met de AirPods Pro, een nieuwe, duurdere versie (250 dollar) die zijn uitgerust met noisecancelling en verschillende dopjes die de oortjes comfortabeler moeten maken. Ondanks het grote aanbod aan goedkopere alternatieven van concurrenten als Samsung of JBL blijft Apple de markt van de draadloze oortjes domineren.

Spot

Schermvullende weergave Jonathan 'Jony' Ive, het creatieve brein achter Apple, verliet in juni het bedrijf. ©EPA

Bij de lancering in 2016 kon Jonathan Ive - toen nog hoofddesigner, maar voor altijd het creatieve brein dat Apple zijn status als designpionier gaf – nochtans op minder enthousiasme rekenen. De AirPods oogstten kritiek, er werd zelfs mee gelachen: het design zag er stom uit en het principe was onhandig.

Maar bespot of niet, de consument moest volgen. Toen rond dezelfde tijd de iPhone 7 uitkwam, bleek de 3,5 mm-aansluiting, om hoofdtelefoons te verbinden aan de smartphone, verdwenen. Apple bracht zijn AirPods op de markt en stelde zijn gebruikers voor de keuze. Of je bleef traditioneel muziek luisteren en sukkelde met kabeltjes en tussenstukken, of je koos voor de gebruiksvriendelijkere draadloze oortjes.

Onmisbaar

Apple-aanhangers kennen de beproefde en beruchte tactiek van het bedrijf. Eenmaal aan boord, worden de andere producten onmisbaar gemaakt.