Deelbatterijen voor smartphones waaien over uit China

De start-up Naki Power pioniert onder meer in ons land met de verhuur van batterijpacks. Het jonge bedrijf krijgt nu zelf een energieboost dankzij een deal met Telenet.

‘Always on’ is de slogan van de 21ste-eeuwse consument, maar dat wordt soms knap moeilijk gemaakt door de snel leeglopende batterij van onze smartphones. Naki Power probeert dat probleem op te lossen door een netwerk uit te bouwen van verhuurpunten van batterijpacks. Momenteel zijn het er ongeveer 1.200 in verschillende Europese steden, onder meer in Brussel, Antwerpen en Gent.

In China en andere Aziatische landen is het systeem van batterijverhuur al behoorlijk ingeburgerd. Ondernemer Tim Rucquoi-Berger, die eerder het Berlijnse deelstepbedrijf Flash oprichtte en aan het Amerikaanse Bird verkocht, kwam vorig jaar op het idee om het concept ook in Europa te lanceren. Samen met zijn ex-collega Zaccaria Aghemio en de Vlaming Philippe De Schutter richtte hij daarvoor de start-up Naki Power op.

Grote kapitaalronde op komst Naki Power stond op het punt een kapitaalronde te houden toen de coronacrisis in maart toesloeg en de groei tijdelijk stilviel. Toch haalde het bedrijf afgelopen zomer 1,2 miljoen euro zaaikapitaal op bij verschillende investeerders. ‘Die kapitaalronde staat nog steeds open, we hopen deze maand nog tot 2 miljoen euro te geraken’, zegt Aghemio. De komende maanden wil het bedrijf zijn model verder bewijzen, om in de loop van volgend jaar een grotere ronde van 5 à 10 miljoen te organiseren. Naki Power hoopt zijn netwerk tegen eind dit jaar te verdubbelen tot 2.500 laadstations in verschillende Europese steden. Meer dan 10.000 mensen hebben de app van Naki al gedownload.

De Schutter (34) is al enkele jaren actief in de deeleconomie, eerst bij de (intussen failliete) maaltijdbesteldienst Take It Easy, en later als Belgische manager van Uber Eats. Vandaag is hij in de eerste plaats actief als CEO van The Park, een keten van VR-spelhallen die is overgenomen door Telenet. ‘Naki Power hebben we in België op kleine schaal uitgetest met de bedoeling het daarna in heel Europa te introduceren. Sinds enkele maanden ben ik niet meer betrokken bij het dagelijkse management, maar ik ben wel nog aandeelhouder’, zegt hij.

Het oprichterstrio verwacht dat batterijen huren de komende jaren ook in Europa even gewoon wordt als een deelstep huren. ‘In China kwamen de eerste verhuurders van batterijpacks rond 2016 op de markt. Vandaag zijn er alleen al in dat land meer dan 3 miljoen stations’, zegt CEO Aghemio.

Maar de Chinese ervaring leert ook dat er wat tijd nodig is om consumenten vertrouwd te maken met het concept. ‘Het heeft er 1,5 à twee jaar geduurd om aan een gemiddelde te komen van één verhuur per station per dag. Op dat punt zijn er veel nieuwe spelers in de markt gekomen en werd het voor veel mensen een vaste gewoonte. Vandaag zitten ze aan zes transacties per station per dag, wat voldoende is om de kost van de hardware in enkele weken terug te verdienen.’

Een batterijpack huren doe je met een app van Naki Power. Die toont waar je een station kunt vinden en laat je een batterij ontgrendelen door een QR-code te scannen. De huur (inclusief het juiste kabeltje) kost een halve euro per half uur, ‘zoveel als een toiletbezoek’, met een plafond van 6 euro per dag. De batterij, met een capaciteit van 5.000 mAh, kan in eender welk station weer ingeleverd worden.

De verhuurstations staan op locaties waar veel volk komt, voornamelijk in de horeca, maar bijvoorbeeld ook in metrostations, musea of winkelcentra. Voor horeca-uitbaters is het een extra dienst die hen niets kost (nog geen euro per maand aan stroom, volgens Aghemio) en die zelfs een extraatje kan opleveren. ‘Van alle omzet boven 250 euro per maand gaat er 20 procent naar de eigenaar.’

We zullen ongetwijfeld meer concurrenten krijgen, maar we hopen dat we op dat ogenblik al voldoende voorsprong hebben om de Europese marktleider te blijven. Zaccaria Aghemio CEO Naki Power