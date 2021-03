Deliveroo bevestigt beursgang in Londen

Deliveroo kiest voor de koerstabellen van Londen voor zijn nakende beursintrede. Stichter William Shu behoudt de controle door een duale aandelenstructuur.

De beursplannen van de maaltijdbezorgdienst Deliveroo worden alsmaar concreter. Het bedrijf maakte donderdagochtend bekend dat het zijn aandelen wil laten noteren op de beurs van Londen. Het kiest zo voor zijn thuismarkt. Oprichter William Shu begon het bedrijf in 2013 in Londen, door zelf als eerste met maaltijden rond te fietsen. Het was de start van een wereldwijde veroveringstocht.

Met de keuze voor Londen herbevestigt het bedrijf naar eigen zeggen 'zijn toewijding om van het Verenigd Koninkrijk zijn thuis op langere termijn te maken'. Het publiceert parallel met de beursplannen een studie over de bijdrage van het bedrijf aan de Britse economie. Deliveroo stutte sinds de lancering in 2013 46.700 Britse jobs, waarvan 38.300 in restaurants, claimt een studie van de consultant Copenhagen Economics. Die komen nog boven op de 'duizenden zelfstandige Deliveroo-fietsers'.

Duale structuur

Deliveroo kiest bij zijn beursgang voor een duale aandelenstructuur. Die creëert twee klassen van aandelen, waarbij één klasse meer stemrecht, en dus meer controle, geeft aan oprichter Shu. Na drie jaar vervalt die duale structuur. Het Verenigd Koninkrijk zette net deze week het licht op groen om zo'n duale aandelenstructuur ook toe te laten in het 'premium'-segment van de FTSE-beurs. De aankondiging donderdag lijkt zo een handig één-tweetje met de Britse minister van Financiën Rishi Sunak.

De beursgang van Deliveroo is langverwacht. In september werd al duidelijk dat de maaltijdbezorger voorbereidingen trof voor zo'n beursgang. In januari volgde nog een kapitaalronde bij private investeerders. Het bedrijf tankte 180 miljoen dollar bij aan een waardering van 7 miljard dollar, of bijna 6 miljard euro. Toen sprak het zelf van een 'mogelijke beursgang' in de toekomst. Midden februari berichtte Sky News dat het bedrijf op 8 maart met zijn beursplannen naar buiten zou komen.

Belgisch tintje

Het bedrijf is dus op de afspraak. Als de beursintroductie doorgaat, tekent het zeven jaar oude bedrijf volgens het persagentschap Reuters voor de grootste aandelenuitgifte in het Verenigd Koninkrijk in drie jaar tijd. Deliveroo heeft er zo een stevige turnaround op zitten. Het bedrijf stond een jaar geleden op de rand van de afgrond door de corona-uitbraak. De e-retailer Amazon keerde met een minderheidsparticipatie het tij.