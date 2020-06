Deze apps maken uw doktersbezoek (deels) virtueel

Tech en innovatie kunnen de zorg voor patiënten en de ervaring voor artsen veel efficiënter maken. Drie jonge bedrijven laten zien hoe.

Slimme chatbot Bingli neemt intakegesprek over

Hoe kan een consultatie bij de dokter efficiënter worden? Uit die vraag ontstond Bingli, dat met vragen en algoritmes tot enkele diagnoses komt om de arts een zetje te geven.

‘Bij de start in 2015 dachten we dat huisartsen zeer geïnteresseerd zouden zijn in een virtueel hulpje. Maar het viel op dat de switch naar digitale gezondheid voor veel dokters moeilijk ligt’, zegt Piet Van de Steen, arts en medeoprichter van Bingli. Samen met Tom Van De putte ontwikkelde hij een chatbot, een virtuele dokter die ‘de eerste vijf minuten van de consultatie overneemt’. De patiënt krijgt thuis een online vragenlijst toegestuurd, die peilt naar symptomen en algemene info over de patiënt.

Hoe werkt de chatbot Bingli?





Bingli overstijgt de taalkloof. ‘Een arts denkt in medische termen. Onze bot kent alle synoniemen van bijvoorbeeld overgeven of diarree, en kan snel tot mogelijke diagnoses komen’, stelt Van de Steen. Op basis van algoritmes filtert de chatbot die diagnoses en koppelt hij daar een waarschijnlijkheid aan. De arts krijgt zo een voorzet voor de consultatie. ‘Hij ziet de resultaten in een online dashboard en kent in 40 à 50 seconden de medische situatie van een patiënt, wat in een gesprek snel vijf minuten duurt. Hij wint tijd en kwaliteit, want de informatie is beter en vollediger.’

Tijdens de coronacrisis zag Bingli een sterk verhoogde interesse. ‘Huisartsen hebben begrepen dat een digitale triage vooraf en eventueel ook teleconsultatie een meerwaarde kunnen zijn. In sneltempo hebben we onze technologie de covidsymptomen aangeleerd, en het algoritme getraind op basis van ervaringen van artsen. Telkens als die kennis evolueert, wordt ons systeem slimmer. Bij een niet-digitale manier van triëren zit je veel sneller vast. Nu gebruiken 500 artsen Bingli op dagelijkse basis, voordien was dat nul. Nu nog zijn er dagelijks 400 à 500 covidtriages.’

Schermvullende weergave Bingli-oprichters Piet Van de Steen en Tom Van De Putte. ©SISKA VANDECASTEELE

Ook na corona zijn er opties. ‘Wij zijn al gecontacteerd door specialisten. Hun wachtzaal zit vol, maar eigenlijk niet met de juiste patiënten. ‘Mijn echte patiënten moeten soms zes tot acht maanden wachten op een afspraak, terwijl in mijn wachtzaal mensen zitten die ik eigenlijk niet moet zien’, zeggen ze. Bingli kan triëren: dit is een patiënt die bij uw specialisatie past, die patiënt niet. Zo kunnen ze sturen wie uiteindelijk op consultatie komt, wie moet doorverwezen worden naar een andere arts of wie eerst nog foto’s moet laten maken.’

Fibricheck-app meet hartritme voor teleconsultatie

Voor het Limburgse Fibricheck, dat hartritmestoornissen meet met hulp van een app, was de coronacrisis een gouden kans. Meer dan 1.300 patiënten uit 36 landen gebruikten de app voorafgaand aan een teleconsultatie.

‘De deur staat nu open om anders naar zorg te kijken.’ CEO Lars Grieten boekte tijdens de coronacrisis stevige successen met Fibricheck, zijn voornaamste product. De medische app meet uw hartritme als u een minuut lang uw vinger op de camera van uw smartphone houdt, of als u een slim horloge draagt.



In België heeft een dokter een kwartier consultatietijd per patiënt. Het begin van het gesprek kan vrijwel altijd vervangen worden door een vragenlijst. Piet Van de Steen Medeoprichter Bingli

Fibricheck, opgericht begin 2017, kende een uitdagende start. Artsen schreven de app maar weinig voor omdat die niet werd terugbetaald. Grieten en medestichter Bieke Van Gorp focusten dan maar op de groeiende consumentenmarkt. Een samenwerking met de fitnessbandjes- en horlogeproducent Fitbit was de kers op de taart.

Tot corona kwam en niet-essentiële zorg alleen nog online kon doorgaan. Fibricheck zette het project ‘Telecheck AF’ in de steigers, waarmee hartpatiënten zeven dagen voor een geplande teleconsultatie op gezette tijdstippen hun hartritme konden meten. ‘Ditmaal was het wel terugbetaald, want de app hielp bij het onderhouden van de zorg tijdens corona. We willen die gang van zaken graag behouden.’

Het project brak snel internationaal door. Ruim 200 artsen in 36 Europese ziekenhuizen gebruikten de app en lieten zeker 1.300 patiënten zo’n 22.200 hartritmemetingen uitvoeren. Het is te vroeg om te weten welke ‘winst’ het project exact opleverde, zegt Grieten. ‘Maar we hebben wel degelijk weet van gevallen waarin de specialist al voor de geplande teleconsultatie ingreep.’

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE





Voor Fibricheck is het nu zaak de deur verder open te wrikken. Internationaal krijgt de technologie almaar meer weerklank. Na goedkeuring op de Europese en de Amerikaanse markt gaven in volle coronacrisis ook de Australische autoriteiten de technologie groen licht.

Grieten en Van Gorp timmeren intussen verder aan de weg naar terugbetaling. In ons land komt daar nog geen enkele medische app voor in aanmerking. Maar met het Telecheck AF-project denken ze wel kans te maken. ‘We begrijpen dat er alleen terugbetaling is voor iets wat zijn waarde bewijst. Maar we hebben hier toch duidelijke efficiëntiewinsten in opvolging. Dit is potentieel een waardevol dossier.’

Online kalender Doctena biedt videoconsultatie aan

Toen het RIZIV aankondigde dat teleconsultatie tijdens de coronacrisis zou worden terugbetaald, zag Doctena, een boekingsplatform dat ook videoconsult aanbiedt, in maart en april de interesse toenemen.

‘Corona heeft alles veranderd’, zegt Patrick Kersten, de CEO en oprichter van Doctena. Het Luxemburgse bedrijf - met 4.000 samenwerkingen met dokters is België wel de grootste markt - lanceerde zeven jaar geleden een online platform waar dokters en patiënten een kalender kunnen bijhouden en afspraken kunnen vastleggen. Het werkt ook met reminders voor nieuwe consultaties. ‘Enkele jaren geleden wilden we de optie voor videoconsultatie in ons platform integreren. Maar in België was er weinig enthousiasme, omdat er geen regels zijn over terugbetaling. Dokters vroegen zich af waarom ze een videogesprek zouden aanbieden als ze niet vergoed worden. En patiënten verkiezen een gewone consultatie, omdat die wel terugbetaald wordt.’



Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Tijdens corona gebruikten ‘enkele honderden dokters’ het platform om met hun patiënten in contact te blijven. Kersten hoopt dat de maatregel definitief wordt, maar ziet een beweging ‘terug naar normaal’. ‘Nu de lockdown voorbij is, is het gebruik van onze videotool met de helft afgenomen.’

Kersten vindt dat België de ontwikkeling en de mogelijkheden voor teleconsultatie blokkeert zolang er geen duidelijkheid is over terugbetaling.

‘Ook na de corona-uitbraak kan videoconsultatie nuttig zijn. De productiviteit van artsen is nog niet op het niveau van voor corona, omdat minder mensen binnen mogen in het ziekenhuis of in de praktijk. In de plaats van vier kan de arts maar twee patiënten per uur zien. De fysieke consultaties afwisselen met videoconsultaties zou een efficiënte oplossing zijn.’