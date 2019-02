Dhaenens investeert in digitaal visitekaartje

Jonas Dhaenens, de stichter van webhostingbedrijf Combell, stapt in het kapitaal van Hypercard, dat het papieren visitekaartje wil digitaliseren.

'Alles is digitaal, maar op evenementen wisselt iedereen nog een papieren visitekaartje uit.' Dat beeld hoopt Jonas Dhaenens, ceo van webhostingbedrijf Combell, uit de wereld te krijgen. Hij investeert 250.000 euro in HyperCard, een spin-off van het ondernemersplatform FoundME. Combell is zelf 700 miljoen euro waard.

De HyperCard is een kaart die werkt met NFC-technologie, de technologie die ook gebruikt wordt om contactloos te betalen. Mensen moeten slechts een enkele HyperCard, even dik en groot als een bankkaart, meenemen naar een event. Via hun smartphone kunnen ze bepalen welke gegevens over hen op de kaart staan.

Bèta

Op het event kunnen ze dan de HyperCard tegen iemands smartphone houden om zo gegevens door te geven. Het is de moderne versie van een papieren visitekaartje uitwisselen. 'De gegevens komen dan rechtstreeks terecht in het adresboek van de andere persoon', legt FoundME-CEO Bram Van de Velde uit.

