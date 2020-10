'Dit voelt als een bevestiging door de peetvader van de moderne muziek'

Het Luikse Musimap haalt de Amerikaanse muzieklegende Quincy Jones aan boord. Met zeven decennia ervaring stuwt hij de groei van het bedrijf, dat een algoritme bedacht dat muzieknummers aan persoonlijkheden linkt.

Quincy Jones wordt in maart 88. Dat weerhoudt Vincent Favrat er niet van de Amerikaanse muzikant en producer te omschrijven als 'de toekomst'. Favrat, Zwitser van origine, stond in 2014 mee aan de wieg van het Luikse techbedrijf Musimap, waar Jones deze week aandeelhouder van werd. Musimap werkte jarenlang aan een technologie die een revolutie moet teweegbrengen in de wereld van muziek: een algoritme dat niet alleen de juiste muziek bij de juiste persoon kan brengen, maar dat ook rekening kan houden met de emotionele context.

Twintig jaar research

'Quincy Jones is al zijn hele carrière visionair', zegt Favrat. 'Hij was de producer achter het succes van Michael Jackson, ijverde voor videoclips van zwarte artiesten op MTV en investeerde als een van de eersten in Spotify.' Favrat richtte Musimap mee op, was enkele jaren CEO en zit nog steeds in de raad van bestuur, maar werkt sinds 2017 voor Qwest TV, het muziek- en videostreamingbedrijf van Jones. Hij introduceerde Musimap's algoritme bij de Amerikaanse muzieklegende en die was 'diep onder de indruk'.

Schermvullende weergave De Zwitser Vincent Favrat richtte Musimap mee op, was enkele jaren CEO en zit nog steeds in de raad van bestuur. ©musimap

Musimap wil de 'missing link' zijn in de hedendaagse muziekindustrie. 'Digitalisering heeft muziek toegankelijker gemaakt dan ooit', zegt Favrat. ‘Maar in het overweldigende aanbod vinden mensen hun weg niet meer terug.' Streamingdiensten zoals het Zweedse Spotify werken ook met algoritmes die gepersonaliseerde afspeellijsten maken op basis van gebruikersdata die muziekvoorkeuren van de luisteraar weggeven. Maar volgens Favrat werkt Musimap veel geavanceerder. Het bedrijf ontstond in 2014, maar is eigenlijk het resultaat van twintig jaar research van de socioloog en musicoloog Pierre Lebecque, die de evolutie van de muziek van de voorbije eeuw gedetailleerd in kaart bracht. Daar werkten ook sociologen, linguïsten, muziektherapeuten, psychologen en neurologen aan mee, die via verschillende parameters de 'menselijke' kant van muziek analyseerden.

Musimap gebruikt die digitale atlas om de ultieme persoonlijke muziekadviseur te worden. Met de emotionele laag wil het bedrijf verder gaan dan bijvoorbeeld Spotify. Het algoritme, dat kan bogen op een database van 1 miljard relaties tussen 50 miljoen nummers van 4,3 miljoen artiesten, gaat zo niet alleen op zoek naar suggesties die qua technische data - ritme, genre, artiest - vermoedelijk in de smaak zouden vallen. Ook het gemoed en het moment hebben invloed. Hoe voelt de persoon in kwestie zich? Wat is hij of zij aan het doen en met wie? Wat voor weer is het? En vervolgens: welke muziek past daarbij? 'Musimap speelt bijvoorbeeld in op welke muziek je luistert op welk moment - week of weekend, winter of zomer - en maakt zo het algoritme steeds slimmer', zegt Favrat.

