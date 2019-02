Duitsland beperkt datakoppeling door Facebook

Fiat

Volgens de gebruiksvoorwaarden van Facebook mag het sociale netwerk data verzamelen via de dochtermerken WhatsApp en Instagram en die daarna koppelen aan een account van een Facebook-gebruiker, merkt de waakhond op. Ook elke site met daarop een 'like' of 'deel'-knop van Facebook communiceert met het platform.

Dominant

Het sociale netwerk heeft in een reactie laten weten dat het niet akkoord is met de beslissing van de concurrentiewaakhond. Het is van plan in beroep te gaan bij een rechtbank in Düsseldorf. 'De waakhond onderschat de sterke competitie in Duitsland, begrijpt niet hoezeer we in lijn zijn met de Europese databeschermingsregels en ondermijnt de Europese mechanismen rond databescherming', klinkt het in een blog.