Dure koptelefoon van Apple wordt nog duurder verkocht

Zo'n 629 euro kost de nieuwe koptelefoon van Apple, de AirPods Max. De eerste reviews zijn positief over de kwaliteit, maar de prijs doet de wenkbrauwen fronsen. Wat niet wegneemt dat de prijs bij herverkopers op eBay nog hoger is.

'We hebben de over-ear-koptelefoon opnieuw uitgevonden', beweert Apple. Het gaat dan over de materiaalkeuze en over high-fidelity audio met 'de beste actieve ruisonderdrukking ooit'.

Om geluid van buitenaf weg te zuiveren heeft AirPods Max zes microfoons aan de buitenkant die het omgevings­geluid registreren. Twee microfoons aan de binnenkant meten wat de gebruiker hoort. Straalvormende microfoons helpen de stem te isoleren tijdens telefoon­gesprekken.

H1‑chips van Apple maken 'computational audio' mogelijk die omgevingsgeluid buitensluit. Films klinken als in de betere bioscoop, met 'surround geluid'. Met 'adaptieve EQ' wordt het geluid automatisch afgestemd op de manier waarop de oorkussens op het hoofd aansluiten.

De koptelefoon werkt met de digitale assistent van Apple, Siri, die met de stem kan worden bediend. Sommigen zien in het product een soort 'audio augmented reality', waarbij de fysieke werkelijkheid niet met visuele digitale informatie wordt verrijkt, maar met audio. Overigens kan 'augmented reality' ook bestaan uit het wegnemen van dingen eerder dan uit het toevoegen ervan, in audiotermen gaat het dan onder meer over het wegnemen of filteren van omgevingsgeluid. Er is ook een fysieke bediening via een 'digitale kroon', eenzelfde oplossing die wordt gebruikt voor de Watch.

Uitverkocht

De voorverkoop startte op 8 december en het product is uitverkocht. Het is niet geweten over welke volumes het gaat. In de VS moeten klanten meer dan twaalf weken wachten op de levering, voorbij de kerstperiode dus. En dat ondanks het hoge prijskaartje, of misschien wel juist daardoor. Herverkopers op eBay vragen hoge premies voor de levering voor Kerstmis, waarbij verscheidene partijen 849 dollar en meer vroegen met uitschieters tot meer dan 1.000 dollar.

Schermvullende weergave Draagtas voor de Airpods Max

Apple zet de koptelefoon duidelijk als een luxeproduct in de markt. Dat blijkt ook uit de bijhorende draagtas. Die wordt door commentatoren 'technologielingerie' genoemd, een zacht materiaal dat nauwelijks bescherming biedt in een rommelige rugzak. Maar het moet wel duidelijk maken welk een duur hebbeding de drager bij zich heeft.

Niet revolutionair

De technische eigenschappen van het toestel zijn volgens experten best indrukwekkend maar niet revolutionair tegenover andere high-end koptelefoons van concurrenten zoals Bose, Sony of Sennheiser. De eerste reviews zijn evenwel positief over de geluidsprestaties, ook vergeleken met de concurrentie. Alleen is die concurrentie wel stukken goedkoper.

Een Sony WH-1000XM4 bijvoorbeeld kost zo'n 345 euro, de Bose Noise Cancelling Headphones 700 komt op 329 euro. Apple beconcurreert overigens zijn eigen filiaal Beats by Dre, dat het in 2014 voor 3 miljard dollar in cash en aandelen verwierf. Het product is ook duurder dan basismodellen van de iPhone, de iPad en de Watch.