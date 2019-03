EU legt België deadline rond cyberveiligheid op

Ons land moet binnen de twee maanden een Europese richtlijn over de bestrijding van cyberaanvallen omgezet hebben in eigen wetgeving. Lukt dat niet, dan wacht het Hof van Justitie.

België loopt in het vizier van Europa voor haar beleid tegen cyberaanvallen. Europa ontwikkelde de afgelopen jaren een richtlijn die digitale netwerken beter moeten wapenen tegen aanvallen van hackers (de NIS-richtlijn). Die moest tegen 9 mei vorig jaar omgezet zijn, maar dat gebeurde niet.

Het geduld van de Europese Commissie met de Belgische traagheid is nu bijna op, meldt de Commissie in een update. In juli vorig jaar opende die al een inbreukprocedure tegen België, Luxemburg, Griekenland en Polen. Die vier lidstaten waren nog niet in orde.

Vitaal

De Commissie zet nu een nieuwe stap. België en Luxemburg krijgen nog twee maanden om de nodige maatregelen te nemen. Griekenland en Polen zijn wel in orde. De deadline voor België loopt tot 7 mei. Dat is een jaar na de eigenlijke deadline. Lukt het niet, dan wacht een doorverwijzing naar het Europees Hof. Het vakblad Telecompaper pikte het nieuws op.

De NIS-richtlijn is vooral bedoeld voor bedrijven die vitale diensten leveren - zoals energieproducenten, drinkwaterleveranciers of luchthavens - maar ook voor zuiver digitaal opererende bedrijven als clouddiensten of webplatformen. Hen wacht een hele reeks maatregelen, zeker in het geval van een cyberaanval met een 'significante impact'. Dat betekent bijvoorbeeld dat er data verloren gaan.

Meldpunt

Een van de maatregelen is de meldplicht. Bedrijven die het slachtoffer zijn van een cyberaanval moeten dat melden aan een centraal orgaan. Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) maakte eind vorig jaar bekend dat zo'n digitaal platform in de maak is en tegen eind dit jaar operationeel moet zijn. De overheid moet ook een team hebben dat bij een cyberaanval de reactie met andere landen coördineert.