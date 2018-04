EU-lidstaten mogen taxiplatformen reguleren

Slecht nieuws voor Uber: het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat Frankrijk de top van de taxidienst mag vervolgen. EU-lidstaten krijgen van het Hof ook meer vrijheid om taxiplatformen regels op te leggen.

Dinsdagochtend oordeelde het Europees Hof dat de Franse staat in haar recht was toen ze in 2014 een wet invoerde waarmee ze taxiplatformen verbood met chauffeurs zonder vergunning te werken. Op basis van die wet had een taxichauffeur in Lille toen de UberPop-service voor de rechtbank gedaagd. Met die service - die intussen niet meer bestaat in Frankrijk - kunnen ook particulieren een rit in hun eigen auto aanbieden.

Uberpop De taxidienst Uber biedt verschillende diensten aan. Zo is er UberBLACK, waarin klanten in dure auto's worden rondgereden. Wie met meer dan zes passagiers is, kan dan weer een UberXL bestellen. Een dienst die intussen in verschillende landen verboden of verdwenen is, is UberPop. Die laat particulieren toe in hun privéwagen passagiers te vervoeren.

De wet was de inzet van een dispuut, omdat ze was ingevoerd zonder de Europese Commissie vooraf in te lichten. Uber France had betoogd dat de Franse wet een technisch voorschrift voor een informatiedienst was. Het hof oordeelde eerder dat UberPop in essentie een transportdienst is, wat betekent dat chauffeurs over de juiste vergunningen moeten beschikken. Dat onderscheid is belangrijk voor hoe in de toekomst naar Uber gekeken wordt.

Precedent