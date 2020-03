EVS schrapt outlook én slotdividend

'Zeker een dividend van bruto 1 euro per aandeel tot 2022'. Dat beloofde EVS een jaar geleden beleggers als 'wachtbordje' terwijl de sector - beeldservers voor live sportverslaggeving - door besparende televisiestations in zware crisis verkeerde.

Goed een maand nadat het management samen met de cijfers over 2019 die belofte bestevigde, wordt die ingeslikt . Beleggers ontvangen over boekjaar 2019 alleen het vorig jaar uitgekeerde voorschot van 0,50 euro. Het slotdividend van 0,50 euro wordt geannuleerd.

De inkoop van eigen aandelen duurt wel voort. Dat in oktober 2018 gestarte programma van 10 miljoen is intussen grotendeels uitgevoerd: EVS kocht voor iets meer dan 9 miljoen stukken in, tegen gemiddeld 19,81 euro. Om een idee te geven van de recente verkoopgolf: het aandeel EVS sloot dinsdag op 12,80 euro, 35 procent onder die gemiddelde inkoopprijs.

EVS schrapt ook de vorige maand gegeven omzetprognose voor 2020, 100 à 120 miljoen euro. 'Verschillende grote sportgebeurtenissen zijn uitgesteld naar 2021, wat ook de inkomsten van EVS naar 2021 opschuift', luidt het. Het gaat onder meer om het EK Voetbal in juni en de Olympische zomerspelen in Tokio. 'Gelet op de onzekerheid over de duur van de crisis geven we op dit ogenblik geen omzetprognose voor 2020', luidt het.